Archivo - Vista general de la grada del estadio Spotify Camp Nou del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona dispondrá de un Punto Lila en el Spotify Camp Nou durante los partidos con el objetivo de ofrecer un espacio de información, prevención y atención ante situaciones de violencia marchista o conductas LGTBI-fóbicas.

"El FC Barcelona implementará un Punto Lila en el Spotify Camp Nou con el objetivo de ofrecer un espacio de información, prevención y atención ante situaciones de violencia machista o conductas LGTBI-fóbicas durante los partidos. La iniciativa se estrenará el próximo jueves 27 de agosto, coincidiendo con el FC Barcelona-Athletic Club correspondiente a la jornada 1 de Liga, y, a partir de entonces, estará presente en todos los partidos que se disputen en el estadio, independientemente de la competición", expresó el club blaugrana en un comunicado este miércoles.

Así, según el FC Barcelona, la entidad da "un paso más" en su compromiso de garantizar que todas las personas puedan disfrutar del fútbol en un "entorno seguro, respetuoso y libre" de cualquier forma de violencia o discriminación.

"El Barça amplía el marco impulsado por LaLiga con la implementación del Punto Lila que se enmarca en el Protocolo-Guía impulsado por LaLiga para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, acoso y conductas de carácter sexual en el fútbol profesional, que establece un modelo común de prevención, detección y respuesta coordinada en los estadios", aseguró.

En este contexto, la entidad amplió el alcance de la propuesta con un modelo propio que refuerza "la prevención y la atención" ante estas situaciones. "Por un lado, el club ha desarrollado su Protocolo de actuación ante las violencias machistas y LGTBI-fóbicas, que establece un marco específico de intervención, coordinación y acompañamiento adaptado a la realidad y a los espacios del FC Barcelona", añadió.

"Por otro lado, se extenderá la activación del Punto Lila a todos los partidos que se disputen en el Spotify Camp Nou, y no solo a los correspondientes a la Liga. De este modo, el dispositivo estará disponible independientemente de la competición que se dispute en el estadio, reforzando una política transversal de prevención, protección y atención a las personas durante toda la temporada", continuó.

Y es que, con esta ampliación permitirá al FC Barcelona consolidar un "modelo propio" que incorpora las directrices impulsadas por la patronal de clubes y, al mismo tiempo, ampliará su alcance para convertir el Punto Lila en un servicio estable de su feudo.

Por ello, este servicio estará operativo desde la apertura de los accesos al Spotify Camp Nou, durante el desarrollo del partido y hasta el cierre de las instalaciones, con el objetivo de garantizar que cualquier persona pueda acceder al servicio durante toda la jornada. Además, debido a las obras que remodelación del estadio, este Punto Lila estará ubicado provisionalmente en el Gol Sur, acceso W, entre las puertas 19 y 20.

"LAS ACTUACIONES SE DESARROLLARÁN BAJO PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD"

"El servicio estará atendido por profesionales especializadas en prevención, detección y atención de las violencias machistas y LGTBI-fóbicas, que ofrecerán información, orientación, apoyo y acompañamiento a cualquier persona que haya vivido o presenciado una situación de violencia o discriminación, así como a quienes quieran recibir información o sensibilizarse sobre estas cuestiones", detalló el comunicado.

Así, el Punto Lila contará también con un 'Espacio de Seguridad', una zona privada, accesible y confidencial destinada a garantizar una atención "respetuosa, segura y centrada en el bienestar de las personas".

"El dispositivo se complementará con parejas itinerantes identificables con chalecos de color lila, que recorrerán el Spotify Camp Nou antes, durante y después de los partidos. Su función será informar a los aficionados y aficionadas, detectar posibles situaciones de riesgo y actuar como enlace directo con el Punto Lila cuando sea necesario", remarcó el Barça.

Y es que esta atención no solo está disponible para los aficionados, sino que cualquier persona que viva, presencie o tenga conocimiento de una posible situación de violencia machista, sexual o LGTBI-fóbica podrá dirigirse directamente al Punto Lila, solicitar apoyo a las parejas itinerantes o comunicarlo al personal habilitado de la entidad.

"Todas las actuaciones se desarrollarán bajo los principios de confidencialidad, respeto, no revictimización, protección de la intimidad y atención centrada en la persona afectada. Y, en los casos en los que sea necesario, se activarán los circuitos correspondientes, priorizando en todo momento la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas", subrayó el campéon de LaLiga EA Sports.

"El club reafirma así su compromiso con la construcción de un entorno deportivo seguro, inclusivo y respetuoso, y apela también a la responsabilidad compartida de todos los aficionados y aficionadas para contribuir a hacer del Spotify Camp Nou un espacio de convivencia y respeto, libre de violencias y discriminaciones", concluyó el comunicado.