El FC Barcelona mantiene su solvencia pese a la inversión del Espai Barça

Archivo - Obras del Spotify Camp Nou en junio de 2025 - MARC GRAUPERA/FCB - Archivo

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona mantiene su solvencia financiera pese al fuerte esfuerzo inversor que está realizando con el Espai Barça, después de que una agencia internacional de calificación crediticia haya confirmado este jueves el ráting BBB del club y haya mantenido una perspectiva estable sobre su evolución.

"Morningstar DBRS confirma el ráting BBB del FC Barcelona, reafirmando su confianza en la solvencia y el proyecto del Club", explicó la entidad blaugrana en un comunicado, en el que destacó que la agencia mantiene su confianza en la fortaleza de su modelo de negocio y en la estrategia financiera vinculada al desarrollo del Espai Barça.

El informe destaca la fortaleza de la marca FC Barcelona, su capacidad para generar ingresos, su posicionamiento comercial y su competitividad deportiva, al tiempo que considera que el incremento del endeudamiento responde a la fase final de la mayor inversión realizada por el club, la remodelación del Spotify Camp Nou.

Asimismo, la agencia atribuye el cambio de perspectiva de positiva a estable al calendario de ejecución de las obras y a las necesidades de financiación de esta última etapa del proyecto, aunque considera que el aumento de la deuda será temporal y está directamente ligado a la culminación del Espai Barça.

En este sentido, prevé una mejora progresiva del perfil financiero del FC Barcelona a partir de 2028, cuando el nuevo Spotify Camp Nou funcione a pleno rendimiento y permita incrementar de forma significativa la capacidad de generación de ingresos, favoreciendo además el proceso de desapalancamiento.

Para el club azulgrana, la confirmación del ráting BBB supone un nuevo respaldo a la estrategia impulsada con el Espai Barça, un proyecto con el que aspira a reforzar su capacidad de generar recursos, consolidar su competitividad deportiva y asegurar su sostenibilidad económica a largo plazo.