El FC Barcelona presenta "una queja formal" ante la UEFA por el no penalti de Pubill

FC Barcelona - Atlético de Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este jueves que ha presentado una "queja formal" ante la UEFA por la "actuación arbitral contraria a la normativa" que sufrieron el miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, haciendo mención a una jugada en concreto pero también hablando de algo sistemático.

"Los servicios jurídicos del club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid", dice el comunicado azulgrana.

"El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado", añade.

La reclamación del Barça "se centra" en la acción, que se quedó en nada, cuando en el minuto 54 Juan Musso pareció poner el balón en juego y su compañero Marc Pubill, dentro del área, cogió el esférico con las manos para sacar de nuevo de portería, "sin que se señalara el correspondiente penalti".

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", apunta el cuadro culé.

El Barça, que perdió 0-2 en el Camp Nou para verse contra las cuerdas de cara a la vuelta de la próxima semana, va más allá en su reclamación. "En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la Champions, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes", termina.