FC Barcelona - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los azulgranas buscaran un triunfo ante el tercer clasificado de la competición para mantener el liderato, aunque con un ojo puesto en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo martes ante el Atlético de Madrid.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Bernal; Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Ayoze.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Villarreal de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de febrero a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.