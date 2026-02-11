El FC Barcelona visitará San Mamés el domingo 8 de marzo y el Real Madrid jugará en Vigo un día antes

Archivo - El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, durante un partido de LaLiga EA Sports. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará al Athletic Club el próximo domingo 8 de marzo, a las 16.15 horas, y el Real Madrid viajará al Estadio ABANCA Balaídos para enfrentarse al RC Celta de Vigo el sábado 7, en partidos correspondientes a la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

LaLiga hizo oficial este miércoles los horarios de esa jornada 27 en Primera División, que arrancará el viernes 6 de marzo con el CA Osasuna-RCD Mallorca, a las 21.00 horas, y concluirá con la visita del Real Oviedo al RCDE Stadium para medirse al RCD Espanyol el lunes 9, a las 21.00 horas.

En un fin de semana como antesala de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, los partidos quedan sujetos a modificarse en función de los emparejamientos que puedan a afectar a los equipos españoles. El Barça, líder liguero, ya tiene segura su participación en esos octavos de la máxima competición europea, pero tanto Real Madrid como Atlético de Madrid han de superar sus 'playoffs' de dieciseisavos de final.

Por tanto, estos encuentros de Liga española pueden alterarse una vez se conozcan los equipos clasificados, así como los horarios de los duelos europeos que se disputarán entre el martes 10 de marzo y miércoles 11.

Así, el conjunto rojiblanco recibirá a la Real Sociedad el sábado 7 de marzo a las 18.30 horas, en una tanda sabatina donde también se jugarán el Getafe-Betis (14.00 horas) y el Levante-Girona (16.15 horas). Para el domingo quedarán el Villarreal-Elche (14.00 horas), el Sevilla-Rayo Vallecano (18.30 horas) y el Valencia-Alavés (21.00 horas).