Fede Valverde: "Solo me quedaba hacer eso, pedí disculpas a Morata"

Publicado 12/01/2020 22:39:57 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde reconoció tener una "espina" tras ganar la Supercopa de España por salir expulsado en los últimos minutos de la prórroga, a pesar de que su acción de falta a Morata pudo ser clave para salvar a su equipo.

"Fue algo que no se debe hacer, son compañeros en otro equipo, le pedí disculpas a Álvaro, era el único que quedaba por el equipo, me quedaba hacer eso, no llegaba a otra cosa porque iba muy rápido. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espina por el título porque no está bien", dijo en rueda de prensa.

El uruguayo 'cazó' a Morata cuando ya enfilaba a Courtois en el minuto 115 y recibió la tarjeta roja. "Me han felicitado (los compañeros) como nos felicitamos todos. Hoy puede que se destaque esa jugada, porque era de las últimas y el jugador se quedaba en mano a mano con el portero, pero cada jugada y cada sacrificio de cada jugador es lo que hay que destacar", apuntó.

Valverde fue proclamado MVP de la final celebrada en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí) y destacó que incluso Diego Pablo Simeone tuvo palabras de apoyo tras ser expulsado. "Me han apoyado, fue un momento para mí triste. Estaba dejando al equipo con uno menos, pero me apoyaron, para mí siendo joven es algo muy bonito. Simeone también se acercó, no lo hace cualquiera", dijo.

"Muy feliz, es algo que uno trata de entrenar y luchar porque las cosas salen bien, están saliendo como uno quiere, estoy teniendo minutos, el equipo está ganando, disfruto del momento increíble en mi vida, a nivel de equipo y voy a ser papá, son muchas cosas bonitas que me están pasando", finalizó.