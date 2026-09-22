El uruguayo Fede Valverde (Real Madrid CF) recibe una entrada de Kang-in Lee (Atlético de Madrid), en el derbi de LaLiga EA Sports 2026-27 disputado en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, después de la entrada recibida por el surcoreano Kang-In Lee durante el derbi ante el Atlético de Madrid en la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo", informó el club merengue en un comunicado. El jugador uruguayo queda "pendiente de evolución", aunque podría estar de baja entre dos y tres meses.

Valverde recibió durante la primera parte del derbi ante el Atlético de Madrid, que acabó 2-1 para los locales, una entrada de Kang-In Lee que no tuvo sanción para el mediapunta del conjunto rojiblanco, y que en la rueda de prensa posterior al encuentro fue objeto de críticas por parte de José Mourinho.

"Podemos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí", comenzó Mourinho en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano, enseñando dos fotografías con los golpes de 'Cuti' Romero a Jude Bellingham y del surcoreano a Valverde. "Son dos tarjetas rojas claras. Por tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase, de gran personalidad y para poder perfectamente ganar el segundo tiempo", dijo.