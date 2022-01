Fede Vidal: "Nos quedamos con un sabor agridulce porque en la segunda parte nos faltó suerte"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol sala, Fede Vidal, aseguró que terminaron con sabor "agridulce" el partido frente a Azerbaiyán (2-2) del Campeonato de Europa, que les complica la primera posición del grupo, y destacó que les "faltó suerte" en la segunda parte, cuando dominaron por completo a su rival.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que se iba a decidir en detalles. Nos quedamos con un sabor agridulce porque en la segunda parte hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y nos ha faltado algo de suerte", analizó el técnico español.

"En la primera parte no hemos jugado como queríamos. Hemos dejado que Azerbaiyán se aprovechara de ciertos errores nuestros. Azerbaiyán ha hecho el partido que esperábamos, por eso nos da más rabia no haber ganado. Nos ha faltado determinación en la primera parte", añadió Vidal tras el 2-2 obtenido en Groningen.

Además, preguntado por el siguiente compromiso, Vidal dijo que contra Georgia no pueden fallar este sábado. "Tenemos que ganar para ser primeros de grupo y para certificar el pase, que aún no está conseguido. Georgia va a querer ganar, y nosotros también. Necesitamos un punto para la clasificación, y tres para ser primeros, y queremos ambas cosas", sentenció.

Por su parte, Raúl Gómez -autor del primer tanto de España- dijo que no pueden estar satisfechos con el punto logrado ante el combinado azerbaiyano. "No estamos contentos, somos la selección española y venimos aquí a ganar todos los partidos. No nos vamos nada contentos hoy", manifestó.

"No hemos estado bien en la primera parte, nos ha faltado un punto o dos de intensidad. En la segunda parte hemos estado bien, pero no ha dado para ganar el partido. Lo más importante es ayudar al equipo, el objetivo es ganar la Eurocopa", recalcó Raúl Gómez.

"Creo que ofensivamente tenemos muchos recursos, pero nos está faltando la intensidad que nos caracteriza en defensa. Sabemos que ante Georgia va a ser un partido muy físico, y no nos puede pillar por sorpresa", finalizó el jugador del Inter Movistar.