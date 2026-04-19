La Federación Alemana de Fútbol condena los comentarios machistas contra Marie-Louise Eta

La entrenadora del Union Berlin, Marie-Louise Eta - Andreas Gora/dpa

BERLÍN, 19 Abr. (dpa/EP) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha condenado los comentarios machistas vertidos en las redes sociales contra la entrenadora del Union Berlin, Marie-Louise Eta, que el sábado se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de un equipo masculino de las cinco grandes ligas europeas.

"Los comentarios son inaceptables. No se dirigen únicamente a una sola persona, sino que ponen en tela de juicio valores fundamentales para nuestro deporte: el respeto, la equidad y la igualdad", declaró este domingo la vicepresidenta de la DFB, Celia Sasic, a la web de noticias t-online.

Eta se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de entrenadora principal de un equipo masculino en una de las principales ligas de Europa. Debutó el sábado con una derrota por 2-1 ante el VfL Wolfsburgo.

Tras el partido, siguió recibiendo comentarios de odio en las redes sociales y el club respondió directamente a algunos de ellos, lo que Sasic calificó de "absolutamente acertado".

La DFB también está preparada para hacer frente a los mensajes de odio dirigidos a Eta durante los partidos. Sasic explicó que la federación cuenta con procedimientos claros para filtrar, denunciar y, si es necesario, remitir los comentarios ofensivos o delictivos a la fiscalía.

"Por regla general, la DFB supervisa muy de cerca todos los partidos en lo que respecta a la discriminación o al comportamiento inadecuado. Hay tolerancia cero con los incidentes sexistas o discriminatorios", afirmó.

La propia Eta dijo que los comentarios no le molestan. "Dicen más de las personas que los publican en internet que de las personas de las que hablan", afirmó.