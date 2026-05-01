La Federación Alemana de Fútbol rechaza apoyar ya la reelección de Infantino como presidente de la FIFA

Archivo - 01 December 2022, Qatar, Al Khor: FIFA President Gianni Infantino (R) stands with German football federation (DFB) President Bernd Neuendorf in the stands before the FIFA World Cup Qatar 2022 Group E soccer match between Costa Rica and Germany a - Tom Weller/dpa - Archivo

BERLÍN, 1 May. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, ha rechazado respaldar en estos momentos un nuevo mandato de Gianni Infantino al frente de la FIFA, afirmando que la decisión se tomaría tras la fecha límite de presentación de candidaturas.

"La evaluación de una candidatura no es decisión mía únicamente, sino de nuestros comités. Por lo tanto, examinaremos la candidatura en el seno de la DFB y junto con la Liga Alemana de Fútbol (DFL), y tomaremos una decisión una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes", dijo Neuendorf tras el reciente 76º Congreso de la FIFA.

Infantino, al frente del máximo organismo rector del fútbol mundial desde 2016, anunció durante ese congreso en Vancouver (Canadá) que se presentará por cuarta vez a la presidencia en las elecciones del 18 de marzo de 2027. Así, Neuendorf afirmó que esa idea de otro mandato no fue ninguna sorpresa y que el cargo conlleva una gran responsabilidad.

El dirigente suizo, de 56 años, ha generado controversia por muchas de sus últimas decisiones, incluidas las acusaciones de haber mezclado política y fútbol en sus tratos con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes del Mundial que se celebrará en Norteamérica este verano. Los altos precios de las entradas fijados por la FIFA para dicho torneo también fueron ampliamente criticados.

Infantino ha sido reelegido en dos ocasiones sin candidato alternativo. Si volviera a repetir mandato, éste se extendería hasta 2031 y, según los estatutos, ya sería el último. Hasta el momento no ha surgido ningún rival, aunque la fecha límite es el 18 de noviembre.

La DFB tampoco brindó su apoyo de forma directa a Infantino en su última reelección, en 2023 en Kigali (Ruanda), donde fue elegido por aclamación. Aun así, la relación entre la DFB y el presidente de la FIFA se ha normalizado bastante desde entonces.