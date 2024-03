La Federación Alemana niega contactos con Klopp y asegura que Nagelsmann podría quedarse tras la Eurocopa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 9 Mar. (dpa/EP) -

El técnico Julian Nagelsmann podría continuar como seleccionador alemán más allá de la Eurocopa 2024 si el equipo hace un buen papel en el torneo que se disputa en tierras germanas, ha asegurado el director gerente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Andreas Rettig.

Rettig declaró a Focus Online en una entrevista publicada el sábado que no ha habido ningún contacto sobre este asunto con el también alemán Jürgen Klopp, que dejará el Liverpool en verano.

Nagelsmann, exentrenador del Bayern de Múnich, sucedió a Hansi Flick el pasado otoño con un contrato hasta la Eurocopa, que se celebra del 14 de junio al 14 de julio, a raíz de los malos resultados.

Rettig dijo que el contrato podría ampliarse después de la Eurocopa, dependiendo de cómo le vaya al equipo, cuyos rivales en la fase de grupos son Escocia, Hungría y Suiza.

Rettig afirmó que "no se despide a un entrenador de éxito", pero no quiso precisar qué resultado era necesario para considerar la cita un éxito para el equipo. "Lo importante es que ganemos corazones. Eso no estaría mal", apuntó. "Un cuarto puesto en la ronda preliminar de un Campeonato de Europa en casa no sería, desde luego, una buena carta de presentación", continuó.

Además, Rettig calificó de "impresionante" el trabajo de Nagelsmann con el equipo, su plantilla y el director deportivo, Rudi Völler, y dijo que "está volcado con la selección".

El anuncio de que Klopp dejaría Anfield al acabar la temporada le convirtió automáticamente en candidato al puesto en Alemania, pero Klopp ha dicho que se tomará un tiempo libre, y Rettig y la DFB lo respetan.

"Respetamos lo que él y su directiva han dicho. Quiere tomarse un descanso y, por lo tanto, no hay ningún problema. No ha habido ningún contacto. Se ha prescrito un descanso", concluyó Rettig.