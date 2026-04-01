La Federación Egipcia de Fútbol condena "enérgicamente el lamentable incidente racista" en el RCDE Stadium

Partido amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium. - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Egipcia de Fútbol condenó este miércoles "enérgicamente el lamentable incidente racista" ocurrido en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre España y Egipto, cuando se cantó desde la grada "Musulmán el que no bote", un cántico que calificaron de "totalmente inaceptable".

"La Federación Egipcia de Fútbol condena enérgicamente el lamentable incidente racista ocurrido en el estadio del RCD Espanyol en la ciudad de Barcelona, durante el partido amistoso de nuestra selección nacional frente a España", arrancó el comunicado de la entidad publicado en redes sociales.

La Federación Egipcia de Fútbol también rechazó y condenó la "falta de respeto hacia el himno nacional". "Este tipo de acciones son completamente inaceptables en los estadios de fútbol y constituyen un fenómeno negativo que debe ser erradicado mediante un esfuerzo conjunto", denunció.

"La Federación Egipcia de Fútbol valora altamente los comunicados de rechazo y condena emitidos por la Real Federación Española de Fútbol, el Ministerio de Deportes de España, así como por responsables y figuras del fútbol español, quienes expresaron su rechazo a los incidentes racistas ocurridos durante el encuentro", expresó la nota de prensa.

Además, confirmaron que Hany Abo Rida, presidente de la Federación, trabaja junto con responsables de la FIFA y todos los socios e instituciones internacionales para "prevenir este tipo de comportamientos ofensivos en los estadios de fútbol a nivel mundial".

"Lo ocurrido es totalmente inaceptable, y la FIFA continúa su lucha contra el racismo y la discriminación en el fútbol. Reiteramos nuestro firme rechazo a la repetición de estos hechos y nuestro compromiso de trabajar para erradicar definitivamente este fenómeno", agregó el comunicado.

Finalmente, La Federación Egipcia desea subrayar que lo sucedido por parte de un grupo reducido de aficionados en las gradas del estadio del Espanyol no afectará en absoluto las sólidas relaciones entre las federaciones egipcia y española de fútbol, especialmente tras la cálida acogida de la delegación egipcia en Barcelona y el apoyo y las facilidades brindadas.