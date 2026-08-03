Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Gales retiran su apoyo a Infantino

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una rueda de prensa en el Estadio Azteca, durante el Mundial 2026. - Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Pre / DPA - Archivo

LONDRES, 3 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Gales han retirado este lunes su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que este anunciara una propuesta para vender participaciones del Mundial a inversores privados, un plan en el que finalmente dio marcha atrás.

El directivo suizo anunció el sábado que se habían descartado los planes de vender participaciones en una empresa que gestionaría las competiciones de la FIFA a inversores privados, ante la oposición de tres continentes y la amenaza de boicot por parte de la UEFA.

El organismo rector del fútbol europeo acogió con satisfacción el cambio de rumbo de Infantino, pero emitió un comunicado en el que afirmaba haber perdido la confianza en su liderazgo, y la Federación Inglesa de Fútbol declaró que el comunicado contaba con su "pleno apoyo".

"Apoyamos plenamente la posición de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol se gestione de manera transparente, en beneficio de todas las 211 naciones miembro y con la gestión a largo plazo del fútbol en su núcleo", escribió la federación inglesa (FA) en redes sociales.

Antes de que se desatara la polémica por la propuesta, la FA y la Federación Galesa de Fútbol (FAW) habían enviado cartas de apoyo a la candidatura de Infantino para las elecciones del Congreso de la FIFA del próximo año.

Pero, según informan medios ingleses, ahora la FA está redactando una carta dirigida a la FIFA en la que deja claro que Infantino ya no cuenta con su apoyo, mientras que la FAW confirmó este lunes que tampoco apoyará al suizo.

"Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y buen criterio nos han llevado a una situación en la que Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial. No anteponer los mejores intereses del fútbol es un fallo que no podemos aceptar", rezó el comunicado de la FAW.

En el comunicado del sábado, la UEFA advirtió que "ninguna opción debería descartarse" a la hora de revisar el rumbo futuro de la FIFA, y sigue existiendo la posibilidad de que las federaciones nacionales puedan iniciar un voto de censura contra Infantino.

Según la Press Association, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, actual vicepresidente de la FIFA, estaría dispuesto a presentarse como candidato a la presidencia del organismo. Mientras varias federaciones africanas y asiáticas emitieron comunicados de apoyo a Infantino durante el fin de semana, entre ellas las de Marruecos, Egipto y Catar.

Infantino propuso vender una participación del 20% del Mundial a inversores privados, confirmando que Thrive Eternal había sido designada para liderar el grupo de inversores, pero ante las críticas, Infantino dio marcha atrás con su propuesta.