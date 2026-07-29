Fer Niño, nuevo delantero del Elche

Archivo - Fer Niño, Burgos CF - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Fer Niño se convirtió este miércoles en nuevo delantero del Elche CF, procedente del Burgos CF, tras firmar su nuevo contrato hasta 2030.

"El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con el Burgos CF para el traspaso de Fer Niño. El delantero andaluz se convierte en nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato que le vincula al club hasta junio de 2030", dice la nota oficial.

El atacante de 25 años nacido en Rota, Cádiz, se formó en las categorías inferiores del Villarreal CF, donde llegó a debutar con el primer equipo y disputar Liga, Copa del Rey y Europa League, formando parte de la histórica plantilla que consiguió el título europeo tras vencer al Manchester United en 2021.

Niño continuó su carrera cedido en el RCD Mallorca y el Burgos, club al que se incorporó en propiedad. El delantero marcó diferencias en el equipo castellano y en LaLiga Hypermotion. "Delantero centro con presencia en el área, movilidad y capacidad para asociarse, Fer Niño destaca por su juego de espaldas, su potencia física y su instinto rematador", destaca el Elche.

El equipo ilicitano confirma así su primer fichaje para la nueva temporada en LaLiga EA Sports, después de ejercer la compra de los cedidos Víctor Chust y Gonzalo Villar.