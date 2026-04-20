El internacional del FC Barcelona Fermín López protagoniza la campaña del lanzamiento de la bota Shadow Elite 4 de Under Armour. - UNDER ARMOUR

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El internacional del FC Barcelona Fermín López protagoniza la campaña de lanzamiento de las botas de fútbol Shadow Elite 4 de la marca deportiva Under Armour, que será las que calzará el centrompista el resto de la temporada 2025-26 con el conjunto azulgrana.

Partiendo del éxito de una de sus líneas más emblemáticas de botas de fútbol, Under Armour da un paso más allá con la nueva Shadow Elite 4. Diseñada para jugadores que buscan romper con todo mediante una aceleración explosiva y máxima separación, la Shadow Elite 4 está planteada como la bota de fútbol más reactiva de la marca hasta la fecha.

La Shadow Elite 4 está pensada para una mayor agilidad y construida para el control. Su placa de fibra de carbono proporciona una energía explosiva en la salida y una amortiguación suave en la caída, mientras que el refuerzo 3D del talón ofrece un ajuste renovado, firme y seguro que mejora la comodidad durante todo el partido.

La última versión de la línea Shadow llega en un momento clave de las grandes competiciones europeas y de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputa este verano. Fermín López la usará sobre el terreno de juego durante el resto de la temporada mientras sigue ganándose el reconocimiento de aficionados en todo el mundo, junto a su compañero Ferrán Torres y otros deportistas de la gama Shadow 4 como Ollie Watkins (Aston Villa) y el también español Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Con un peso de 213 gramos, la Shadow Elite 4 ofrece una experiencia ultraligera con máxima capacidad de separación, ideal para jugadores que confían en el instinto y la precisión sin esfuerzo. Las placas de fibra de carbono en el antepié y el talón cargan cada pisada con una respuesta explosiva, manteniéndola a su vez amortiguada y estable.

"La Shadow Elite 4 me da un tipo de confianza diferente cuando salto al campo. Como atacante necesito cualquier ventaja para superar a la defensa; estas botas me ayudan a arrancar más rápido, girar con más precisión y cada toque se siente totalmente controlado, incluso a máxima velocidad. Es el tipo de bota que te permite jugar por instinto y estar siempre un paso por delante del rival, comentó Fermín López.

La Shadow Elite 4 ya está disponible en underarmour.es, en las tiendas oficiales de la marca y en una selección de minoristas de fútbol de todo el mundo. Con un precio de venta de 270 euros, se lanza en la combinación de colores White/Boundless y Blue/Orange Bloc, con nuevos tonos previstos más adelante en la temporada.

Por su parte, la Shadow Pro 4 está disponible por 160 euros y ofrece un ajuste igualmente firme y una sensación de ligereza, pensada para jugadores que priorizan la agilidad extrema y los cambios de dirección a alta velocidad.