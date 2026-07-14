Fernando Calero refuerza la defensa del Málaga CF

Archivo - El defensa español Fernando Calero durante el partido Athletic Club - RCD Espanyol en LaLiga EA Sports. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central español Fernando Calero fichó este martes por el Málaga CF acordando un contrato de una temporada, hasta 2027, después de finalizar su vinculación al RCD Espanyol, donde ha jugado las últimas siete temporadas, según ha comunicado la entidad andaluza.

Calero llegó a un acuerdo con el Málaga CF para convertirse en nuevo jugador del combinado dirigido por Juanfran Funes hasta 2027, con la posibilidad de extender su vinculación un año más, para aportar "fortaleza y buena salida de balón" en la línea defensiva en la vuelta del club andaluz a Primera División, según el comunicado de la entidad.

El central se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid y Málaga CF antes de regresar al club 'pucelano' para dar el salto al primer equipo en la temporada 2017-2018, en la que los 'blanquivioletas' regresaron a 'Primera'. Tras un curso en el conjunto castellanoleonés, el vallisoletano se incorporó al RCD Espanyol donde consiguió dos ascensos más en siete temporadas.

"Calero llega al Málaga CF tras finalizar su contrato en el RCD Espanyol y con una reputada trayectoria en el fútbol profesional español avalada con más de 140 encuentros disputados en Primera. Un defensa comprometido y trabajador, con un gran vínculo con Málaga y con La Academia MCF, que pondrá toda su experiencia al servicio del equipo dirigido por Juanfran Funes", concluyó el comunicado.