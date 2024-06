Fernando Sanz: "Primero hay que ser opción para ser sede de la final del Mundial de 2030"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fernando Sanz, principal responsable de la RFEF en la parte española de la candidatura para la organización junto a Marruecos y Portugal del Mundial de Fútbol de 2030, lamentó que haya "prisa" porque España sea la sede del final del evento y recordó que "primero hay que ser opción de serlo" y que todavía están en "otros pasos muy anteriores", además de dejar claro que al ser tres países hay que tomar decisiones "sin herir sensibilidades y con mucha mano izquierda".

"Siendo una candidatura conjunta con Marruecos, Portugal y España, es bastante compleja. Y sobre todo con toda la inmediatez de la información, la prisa que se tiene, por ejemplo, en España, de decir que si la final, que si los cuartos, que si las semifinales, que si las sedes, y estamos en un período muy previo a todo eso", advirtió Sanz en su participación en el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión.

El directivo recordó que "los escalones hay que subirlos de uno en uno porque si los subes de tres en tres te vas a caer" y detalló que ahora, en primer lugar, deben "entregar un dossier el 31 de julio". "Y no se puede hablar de final porque primero tiene que ser opción para poder ser una opción para acogerla", advirtió.

"Tienes que cumplimentar todos estos requisitos que te pide FIFA para que las sedes sean oficialmente sedes. Es más en el mes de diciembre se vota ese dossier y luego ya vendrán esos pasos donde hablaremos de finales, de sedes, de un montón de cosas", añadió al respecto.

El director de Desarrollo de Negocios Internacionales de la RFEF pidió "hacer el trabajo en la intimidad". "Es un trabajo muy técnico porque la gente sólo se fija en lo que son las sedes, pero es que alrededor de un Mundial están la seguridad, el transporte o la sanidad, es un galimatías tremendo y luego encima la complejidad que tiene al hacerlo con tres países y las del nuestro, porque hay estadios que son públicos, otros privados, y hay que tocar muchas puertas y firmar muchos acuerdos y muchos compromisos", comentó.

"Yo pido muchas veces prudencia a los medios de comunicación porque se habla de que se va a perder la final del Mundial. No, estamos en otros pasos mucho anteriores que son un poco más farragosos y no son muy bonitos de contar", sentenció Fernando Sanz sobre este tema.

El exfutbolista también dejó claro que quieren que esta Copa del Mundo "sea una inversión sostenible". "Venimos de un Mundial en Catar en el que se han invertido más de 200.000 millones en estadios e infraestructuras, y nosotros tenemos la suerte de contar ya con esas infraestructuras", aclaró.

"Sí que tienen que acometerse una serie de remodelaciones en campos tanto públicos como privados, con lo cual queremos una inversión que sea sostenible para poder aprovechar los espacios que ya tenemos y no esas inversiones faraónicas que venimos del pasado", remarcó el coordinador de la candidatura.

El que fuera presidente del Málaga insistió en que "hay que tener en cuenta hay muchas otras cosas que dependen para poder organizar un Mundial, como son las subsedes o los campos de entrenamiento, que son los que van a dejar un legado para todas las nuevas generaciones y que es algo de tremenda importancia", resaltó.

"Las subsedes van a ser muy importantes para este legado y para que esas nuevas generaciones sigan consumiendo fútbol, ya no solo fútbol profesional, sino el fútbol amateur, que es el que, al final del día va a nutrir y va a seguir dando vida a nuestro fútbol profesional", agregó.

"SOMOS 3 PAÍSES, SE NECESITA MUCHA MANO IZQUIERDA EN LA DECISIONES"

Además, Fernando Sanz no olvida que la celebración del evento "generará muchos nuevos puestos de trabajo y mucha riqueza en el ámbito deportivo y futbolístico" en España, pero puntualizó que, aunque se focaliza "siempre en la parte española", van de la mano de Portugal y Marruecos. "Todas las decisiones tienen que ser conjuntas, sin herir sensibilidades y con mucha mano izquierda", expresó.

Para el directivo de la RFEF, "los derechos televisivos a día de hoy son la mayor fuente de ingreso" para citas como el Mundial, pero que ahora se le da mucha relevancia a nuevas "experiencias" para el aficionado. "Para hacerse una idea de lo importante que es dentro de un Mundial, dentro de los requerimientos de FIFA, cada estadio tiene que tener un X porcentaje de asientos VIP que cada vez piden que sean muchos más para poder cumplir, en este caso como sede o como alternativa a ser estadio para el Mundial", explicó Sanz.

El exjugador ni olvida que el fútbol "es el deporte por excelencia" y que por ello "tiene un seguimiento histórico" que considera que "seguirá perdurando", aunque eso debe evitar que uno se relaje "porque tienes que seguir haciendo que esa masa o esa gente siga consumiendo tu producto".

Y mucho de este trabajo pasa "por acondicionar los estadios" y "hacer estadios de nueva generación". "No a la altura del Bernabéu, pero sí estadios que estamos viendo que se están modernizando. Los de mi época ahora no tienen nada que ver, estamos viendo vestuarios que parecen hoteles de cinco estrellas, que ya me hubiese gustado a mí en mi época pillarlos", señaló con una sonrisa.

"Esto llama la atención, pero también tienen su parte mala porque dentro de estos requerimientos que pide FIFA, está que los vestuarios sean exactamente iguales, con lo cual hemos visto situaciones en las que son estadios que se han modernizado, pero que es un problema a la hora de acometer estas remodelaciones para poder ser sede en el Mundial", sentenció Fernando Sanz.