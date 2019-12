Fernando Torres inaugura una 'Cruyff Court' con su nombre en el colegio fuenlabreño donde creció

Actualizado 12/12/2019 17:30:52 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Torres, exjugador entre otros del Atlético de Madrid, inauguró este jueves en Fuenlabrada el campo 'Cruyff Court' con su nombre, de la mano de la Fundación Johan Cruyff y La Caixa, "con el objetivo de promover el deporte como vía de inclusión y cohesión social entre los niños", según los responsables de dicha pista de fútbol.

Bajo esta función social, los 'Cruyff Courts' se encuentran en varias provincias de España y buscan la implicación de diferentes agentes sociales, así como de clubes deportivos y exfutbolistas de renombre como el madrileño Fernando Torres, que inauguró esta instalación situada en el Francisco de Quevedo, colegio donde creció.

"Es un placer estar de vuelta en casa y creo que es un privilegio que podáis jugar en este campo. Cuando yo era pequeño, jugábamos sobre cemento; así que tenéis que cuidarlo y respetar las instalaciones. Siempre es especial volver al cole, recordar personas que te marcaron la infancia. Para mí es un honor colaborar con Johan Cruyff, yo no le vi jugar pero es un placer verlo en vídeos", afirmó el exjugador.

El de Fuenlabrada recordó al futbolista neerlandés como alguien que "cambió la manera de ver el fútbol" y como "un ejemplo, que explicó al mundo que con el fútbol asociativo se puede ganar" cada torneo. "Cuando estudias sobre él, te das cuenta de que era uno de los mejores de la historia y dejó un legado que hay que proteger. Estos campos mantienen a Johan con vida", subrayó.

"Compararse con Cruyff es una quimera. Es cierto que los grandes títulos que he conseguido son momentos de alegría tremenda, pero son pasajeros. Lo que yo me llevo del fútbol es el respeto, el cariño d ellos atléticos eso es algo que no se compra ni se vende", recalcó el excolchonero sobre su trayectoria profesional.

Finalmente, Torres recordó que de niño soñaba con ser futbolista y, a pesar de saber que era "casi imposible", luchó por su objetivo. "Antiguamente ganar con la selección no era normal. Y lo conseguimos. Quiero animaros a cumplir vuestros sueños. Lo más importante es disfrutar. Como decía Johan, el fútbol es un juego", concluyó.