Ferran Soriano: "El fútbol es tribalismo positivo, los aficionados no son clientes"

Archivo - El CEO de City Football Group, Ferran Soriano, en un Manchester City-Fulham en el Etihad Stadium. - Mike Egerton/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO del City Football Group, Ferran Soriano, expresó este jueves que el fútbol es "tribalismo positivo, sentimiento de pertenencia", y "no solo es entretenimiento", por eso el "producto es innegociable" y la "esencia" que hay que cuidar, teniendo en cuenta que "los aficionados no son clientes".

"Hablamos de ocio y entretenimiento, pero vendemos algo que llamaría tribalismo positivo, sentido de comunidad. Ha habido un cambio en la sociedad, en el comportamiento a la hora de consumir, se compran experiencias. Yo pensé que esto iba a ocurrir hace 20 años, y está ocurriendo", comentó el directivo en 'THE FORUM', evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

Soriano, que dirige el grupo que gestiona al Manchester City, aseveró que el fútbol "no es solo entretenimiento", sino "también sensación de pertenencia, pasión" y "por eso es tan interesante". "En Estados Unidos hay 100 millones de americanos que ven fútbol todos los fines de semana, es un mercado mayor que en Gran Bretaña. Y esto ha llamado la intención de fondos", relató.

Pero advirtió que "cada club tiene un mercado diferente". "China va a ser un mercado interesante, ahora es un país estable, la liga es buena. Brasil es otro mercado espectacular. El valor de los derechos en Brasil está casi a nivel de los franceses. Hay oportunidades en cualquier lugar. En Estados Unidos lo primero que hay que hacer es convencer de que el fútbol es el deporte número uno", prosiguió.

"El producto es el fútbol y eso no es innegociable, necesitamos calidad, talento, y eso tiene un coste. Si se nos olvida esto, olvídate. Luego está el respeto a los aficionados, no son clientes, para ellos, el fútbol y su equipo es su vida. Tenemos que cuidar a los aficionados. Ahora el contenido tenemos que darlo de manera diferente, pero la esencia es la misma", concluyó.