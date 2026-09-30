Ferran Soriano: "Todo el caso de la Premier contra nosotros se basa en una acusación falsa"

Archivo - El consejero delegado del Manchester City, Ferran Soriano - Mike Egerton/Pa Wire/Dpa - Archivo

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Manchester City, Ferran Soriano, aseguró que todo el procedimiento disciplinario abierto por la Premier League contra el club se basa en "una acusación falsa" y anunció que la entidad recurrirá la decisión de una comisión independiente que ha considerado probadas infracciones financieras cometidas durante nueve temporadas, además de otros incumplimientos relacionados con su cooperación con la investigación.

"Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario fue introducido de alguna manera y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto es simplemente una teoría. No es cierto", afirmó Soriano en un vídeo interno dirigido a los empleados del Manchester City.

La comisión independiente concluyó que, entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, el club 'citizen' concertó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales y recurrió a otros acuerdos ficticios para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes, además de presentar cuentas inexactas y ocultar la situación real de sus finanzas. Según la comisión, estas prácticas permitieron al club evitar límites de gasto de la Premier League y de la UEFA por una cuantía superior a los 900 millones de libras.

Soriano, sin embargo, sostuvo que el Manchester City ha aportado pruebas "irrefutables" que demostrarían que el dinero no procedía del propietario. "Esto incluye extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario", explicó.

El dirigente 'citizen' reconoció la "sorpresa" del club y de sus abogados por la conclusión de la comisión después de casi dos años de procedimiento y acusó al organismo independiente de haber tenido que "ignorar las numerosas pruebas aportadas por el club" para alcanzar su decisión.

"Nuestros abogados presentarán ahora un recurso en el que expondrán que la opinión contiene errores materiales claros de derecho, de principio y de hecho, y que carece de solidez", señaló Soriano, que recordó el precedente de 2020, cuando el City fue sancionado por la UEFA por incumplir las normas de 'fair play' financiero y posteriormente vio revocada la sanción tras recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El consejero delegado del Manchester City aseguró que el club será "implacable" en su defensa y que se centrará tanto en el proceso de apelación independiente como en "todas las demás vías legales disponibles" para intentar ganar el caso. Asimismo, advirtió de que la entidad adoptará "todas las medidas necesarias para proteger al club y reclamar una compensación a cualquier parte que intente perjudicarlo".

La Premier League confirmó este martes que la comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de "infracciones graves" de sus normas financieras durante nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación y su obligación de actuar de buena fe durante la investigación.

El organismo determinó que los acuerdos comerciales formaban parte de "un esquema de financiación encubierta" mediante el cual algunas empresas solo abonaban una parte de las cantidades correspondientes a los patrocinios, mientras que el resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club.

La investigación de la Premier League comenzó en diciembre de 2018 y la denuncia contra el Manchester City fue presentada en febrero de 2023. El director ejecutivo de la competición, Richard Masters, calificó el procedimiento y la decisión como "los más importantes en la historia de la Premier League", aunque todavía quedan elementos pendientes, entre ellos la determinación de la sanción, que será abordada en una audiencia posterior. El Manchester City puede recurrir las conclusiones de la comisión hasta el viernes 2 de octubre.