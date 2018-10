FIFA aboga por un equilibrio en el sistema de traspasos entre los intereses de los agentes y los clubes

Publicado 25/09/2018 18:57:12 CET

Valdano, Baía y el entrenador Roberto Martínez confiesan que el jugador "no está preparado" para el día después

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abogó en el III World Football Summit, que se celebra en el Teatro Goya de Madrid, por un sistema de traspasos en el que haya un equilibrio entre el interés de los agentes y los clubes de formación, y algunos exfutbolistas como Jorge Valdano y Vitor Baía y el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, admiten que los jugadores no están preparados para el día después.

"Volver al sistema anterior de traspasos, absolutamente nunca. El sistema global de traspasos beneficia claramente a los agentes. No puede ser que ellos ingresen 400 millones de dólares y los clubes, 60. Los agentes están regulados, pero si quieren esa protección, el sistema debe tener un equilibrio entre sus intereses y la proyección de los clubes", apuntó el Director Legal de FIFA, el español Emilio García.

En la mesa redonda 'Tribunales Ordinarios vs Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). ¿Necesita el fútbol unos tribunales especiales?', García se cuestionó además por el interés del Gobierno en regular los asuntos deportivos disciplinarios. "El actual sistema español es caótico. No entiendo cuál es el interés del Estado en la disciplina deportiva. No me convence el interés público sobre la tutela de la disciplina deportiva", manifestó.

Por su parte, el Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, destacó la importancia del TAS en el pasado y el futuro en el arbitraje deportivo. "El papel del TAS ha sido y seguirá siendo importante", advirtió

"EL DÍA QUE LA LUZ SE APAGA"

El seleccionador de Bélgica, una de las sensaciones del pasado Mundial de Rusia, Roberto Martínez, dijo que el jugador "no está preparado para ser bueno en la retirada". "El futbolista cree que nació para jugar al fútbol, pero cuando te retiras las instituciones te tienen que ayudar", manifestó.

En este sentido, el exportero internacional del FC Barcelona y Oporto Vitor Baía incidió en la dificultad del día después. "El día que la luz se apaga te encuentras con que no estás preparado. Tengo compañeros que han caído en la depresión, falta un plan", reseñó.

Para el argentino Jorge Valdano, ser futbolista "no te da derecho a ser entrenador". "La pasión del entrenador es incomparable. Vivir de prolongar la infancia es un privilegio que tienen los futbolistas. Mi consejo es ocupa las horas completas en algo mínimamente agradable", aconsejó.