La FIFA acusa a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" en relación con el plan de Infantino

Archivo - A a izquierda, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. - Robert Michael/dpa - Archivo

LONDRES, 4 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La FIFA afirma que las solicitudes judiciales presentadas por la UEFA para acceder a documentos relacionados con el plan del presidente Gianni Infantino para vender participaciones del Mundial a inversores privados, el cual retiró ante las críticas, forman parte de una "campaña de desprestigio" contra el organismo.

La UEFA está solicitando ante los tribunales estadounidenses la divulgación de pruebas y documentación relacionada con 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), una empresa privada que, según estaba previsto, se encargaría de gestionar el Mundial y otras competiciones de la FIFA.

La FIFA reveló el mes pasado que el plan consistía en vender una participación del 20% de dicha empresa a inversores privados. El plan fue retirado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el 1 de agosto ante la oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF, confederación que agrupa a los países de América del Norte, América Central y el Caribe.

Pero esto no ha impedido que la UEFA siga investigando a Infantino y a otros dirigentes de la FIFA. Según documentos a los que tuvo acceso la Press Association, el organismo presidido por Aleksander Ceferin afirmó que los documentos obtenidos estaban destinados a preparar posibles procedimientos penales en Suiza.

La FIFA solicitó autorización para oponerse a la petición de la UEFA en el Distrito Sur de Florida, una moción que fue concedida por el tribunal el siguiente día hábil, el 31 de agosto. La FIFA tiene hasta el 28 de septiembre para presentar un recurso completo ante dicho tribunal.

Los documentos del equipo jurídico de la FIFA a los que ha tenido acceso la Press Association describen las solicitudes de la UEFA como "poco más que comunicados de prensa que refuerzan aún más la campaña de desprestigio de la UEFA contra la FIFA y sus dirigentes".

En su escrito, la FIFA solicita al tribunal de Nueva York que aplace el examen de la solicitud de acceso a pruebas de la UEFA hasta que el tribunal de Florida se haya pronunciado al respecto, o que permita a la FIFA oponerse a dicha solicitud a más tardar el 30 de septiembre.

En el escrito se afirma que la motivación de la UEFA para oponerse a la FFE y a Infantino es "impedir que los países más pequeños tengan la solidez financiera necesaria para competir con la élite europea".

"Si el fútbol se fortalece en los países en desarrollo, aumenta la competencia a nivel mundial, lo que, en última instancia, reduce el poder de mercado de la UEFA y supone una mayor competencia para sus torneos insignia", prosiguió el escrito.

En el texto, la FIFA explicó que "al recaudar fondos para permitir que algunas de las federaciones miembro más pequeñas desarrollen mejor el fútbol, la FFE haría que más jugadores de esas naciones optaran por representar a sus países de origen y jugar en sus ligas nacionales en lugar de hacerlo en el extranjero". "Todo ello erosionaría el dominio de la UEFA sobre otras regiones del mundo", agregaron.

En su escrito, la UEFA acusó a Infantino de "mala gestión delictiva" en relación con la FFE y afirmó que la venta propuesta de una participación en la empresa por valor de 4.200 millones de dólares era "un precio fuera de mercado y fraudulento promovido por Infantino en beneficio propio".

En un comunicado independiente publicado la semana pasada, la UEFA pidió una revisión externa independiente de los orígenes de la FFE y afirmó que, si Infantino decidía presentarse a la reelección en el Congreso de la FIFA del próximo año, la UEFA "uniría fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que se ofrezca a las federaciones miembro una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un auténtico cambio institucional".