La FIFA crea un comité con exfutbolistas para luchar contra el racismo

George Weah y Emmanuel Adebayor, entre sus 16 componentes iniciales

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha anunciado este viernes la composición de su Panel de Voz de Jugadores, un grupo de 16 integrantes que incluye a leyendas del fútbol masculino y femenino, y donde cada una de ellas "está plenamente comprometida a poner fin al racismo".

Así se expresó la propia FIFA en su página web. "El Panel de Voz de Jugadores promueve la Declaración Global contra el Racismo, aportando experiencia y liderazgo a la lucha contra el racismo en el fútbol", añadió al respecto.

"El panel supervisa y asesora sobre iniciativas antirracistas basadas en la Declaración Global contra el Racismo, impulsa la educación en todos los niveles del fútbol y sirve como centro de reflexión para nuevas ideas", subrayó el comunicado oficial.

Esa misma nota apuntó que el comité "aboga por el cambio cultural y la implementación consistente de medidas contra el racismo bajo la iniciativa de estand global en todo el ecosistema del fútbol, con miras a garantizar un impacto duradero y responsable tanto dentro como fuera de la cancha".

El panel, establecido bajo el pilar 5 de la Posición Global de la FIFA contra el Racismo (adoptado el 17 de mayo de 2024), está formado por George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brasil), Jessica Houara (Francia), Maia Jackman (Nueva Zelanda), Sun Jihai (RP China), Blaise Matuidi (Francia), Aya Miyama (Japón), Lotta Schelin (Suecia), Briana Scurry (Estados Unidos), Mikaël Silvestre (Francia) y Juan Pablo Sorín (Argentina).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró que este panel "es el resultado del voto unánime" de las 211 asociaciones miembro, "quienes a través de la Declaración Global Contra el Racismo han dejado claro que el mundo está unido contra la lacra del racismo en nuestro fútbol". "Como parte de esto y por primera vez contaremos con jugadores en el centro del movimiento necesario para hacer realidad este cambio", agregó.

"Somos muy afortunados de contar con personas tan apasionadas y destacadas, cada una con su propia experiencia única e individual", dijo el presidente de una FIFA cuyo panel apoyará "la educación en todos los niveles del fútbol" y promoverá "nuevas ideas para un cambio duradero".

"Impulsarán un cambio en la cultura futbolística, asegurándose de que las medidas para combatir el racismo no solo se discutan, sino que se implementen, tanto dentro como fuera de la cancha", resaltó la nota de prensa.

"Seamos claros: el racismo y la discriminación no son simplemente incorrectos, sino delitos. Todos los incidentes de racismo, ya sea en estadios o en línea, deben ser castigados con todas sus fuerzas, tanto en el fútbol como en la sociedad en general", aseveró la FIFA al respecto.

"Los miembros del panel desempeñarán un papel fundamental en la educación sobre el racismo a diversos grupos, incluyendo a los jugadores que participan en torneos juveniles de la FIFA. Centrándose en el efecto que este abuso tiene en los jugadores, otras personas y el fútbol como deporte, el panel ofrecerá apoyo y consejos prácticos", avanzó la nota.

Esos consejos serán "sobre cómo unirse a ellos para oponerse a lo que, en muchos países, constituyen actos delictivos". "Los miembros también trabajarán para concienciar en sus regiones sobre medidas recientemente reforzadas contra el racismo, aprobadas por el Consejo de la FIFA", zanjó la nota.