La FIFA y Lass Diarra llegan a un acuerdo para poner fin a sus disputas legales

Archivo - Lass Diarra con el Real Madrid - ANGEL MARTINEZ - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 8 Jun. (dpa/EP) -

La FIFA ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el exjugador francés Lass Diarra con respecto al litigio que mantenían por las normas de fichajes internacionales, aunque sin desvelar en qué consiste ese acuerdo.

Diarra demandó a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol en 2025, reclamando 65 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. El caso se produjo tras una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictaminó que ciertas normas de la FIFA sobre traspasos infringían la legislación de la UE.

Diarra, exjugador del Real Madrid, y la FIFA han resuelto ahora todas las disputas legales, según anunció la FIFA, pero el organismo rector del fútbol mundial no ha admitido responsabilidad alguna ni ha abonado indemnización alguna.

El trasfondo de esta disputa, que se prolongó durante años, fue la salida de Diarra en 2014 del Lokomotiv de Moscú, a pesar de que su contrato seguía vigente. El club acusó al jugador de incumplimiento de contrato y se puso en contacto con la FIFA, que ordenó a Diarra pagar una multa de más de 10 millones de euros.

Otros clubes se abstuvieron entonces de ficharlo porque la normativa de la FIFA de aquel momento estipulaba que el nuevo equipo tendría que pagar las multas. En su sentencia, el TJUE criticó el hecho de que esto restringiera la libre circulación de los jugadores garantizada por la legislación de la UE. Posteriormente, la FIFA se dispuso a revisar sus reglas.

A raíz del caso, la organización Justice for Players preparó demandas colectivas contra la FIFA, así como contra las federaciones nacionales de los Países Bajos, Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania.

El organismo ha afirmado que las nuevas normas de la FIFA son insuficientes y que no hay compensación para los jugadores que sufrieron injusticias en el pasado.