FIFPRO critica a Aganzo por lanzar un nuevo sindicato mundial

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha cuestionado este jueves la legitimidad de la nueva Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), el nuevo sindicato mundial de futbolistas presentado en Madrid y liderado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y ha asegurado que se trata de "un intento especulativo" del presidente de AFE, David Aganzo, para "reforzar su propia posición".

La nueva AIF ha sido presentada oficialmente este jueves en Madrid en un acto encabezado por los presidentes de las cuatro asociaciones fundadoras: David Aganzo, por AFE; Rinaldo José Martorelli, por el Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP); Álvaro Ortiz, por la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro); y Lucien W. Valloni, por la Swiss Association of Football Players (SAFP).

En un comunicado, FIFPRO señaló que ha seguido "de cerca" la evolución de este nuevo sindicato de jugadores anunciado por Aganzo y reconoció "la ardua labor" que AFE ha realizado durante décadas en favor de los futbolistas masculinos en España, pero mostró su rechazo a este nuevo sindicato que nace para hacerles la competencia y tras las riñas de AFE con FIFPRO.

Así, la organización internacional sostuvo que el proyecto presentado en Madrid "no parece ser más que un intento especulativo" de reforzar la posición de Aganzo y la AFE a través de un grupo que "carece de la legitimidad fundamental" para representar a los futbolistas profesionales "a nivel mundial".

"Las pruebas demuestran que su concepto está impulsado por motivos personales y no por un mandato de los jugadores de todo el mundo", añadió FIFPRO, que defendió que la representación de los futbolistas debe ser "responsable y sostenible", construida "desde la base" y mediante estructuras colectivas que garanticen "la independencia, la legitimidad y la rendición de cuentas".

Además, FIFPRO recordó que su papel se basa en "un mandato de 70 asociaciones nacionales de jugadores que representan a más de 60.000 futbolistas" y que está reconocida formalmente por la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos internacionales que regulan el fútbol.

FIFPRO también explicó que exige a sus sindicatos miembros independencia, normas de gobernanza y un mandato mayoritario de los jugadores a nivel nacional, y subrayó que en los dos últimos años ha modernizado su gobernanza "para ser más transparente y responsable".

Según detalló, ese proceso democrático derivó en que David Aganzo perdiera su cargo como presidente de FIFPRO. "Posteriormente, puso fin a la afiliación de la AFE a la FIFPRO, lo que debilitó el apoyo global y los beneficios para los jugadores en España", lamentó.

Desde entonces, la federación aseguró que el presidente de AFE "se ha asociado con grupos que no cumplen las normas básicas de representación de los jugadores", entre ellos algunos "que carecen de un mandato democrático", otros "estrechamente vinculados a los organismos rectores del fútbol" y también entidades "expulsadas de FIFPRO por mala gestión".

"Este enfoque de la representación de los jugadores no redunda en el interés superior de los futbolistas profesionales", concluyó el mayor sindicato internacional de futbolistas en su comunicado.