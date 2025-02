Flick: "Lo de Bellingham fue una falta de respeto"

"No miramos mucho a la tabla, pero ser líderes nos daría confianza"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que la actitud del centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham hacia el colegiado Munuera Montero durante el partido ante Osasuna, penalizada con la expulsión, fue "una falta de respeto", aunque no quiso valorar si le merece o no una gran sanción, además de reconocer que "no" miran mucho "la tabla" pero que tratarán de aprovechar este lunes ante el Rayo Vallecano la posibilidad de situarse líderes de LaLiga EA Sports.

"Creo que es una falta de respeto en cualquier situación. Pero no es mi asunto, no me incumbe, no tengo que decidir respecto a la situación. A mis jugadores les digo, ¿por qué perder el tiempo y por qué desperdiciar la energía para decir según qué cosas al árbitro? Tenemos una persona en el campo que tiene todo el derecho a hablar con el árbitro, y ese es el capitán. Hay que aceptarlo tal y como es", declaró en rueda de prensa.

Además, puso el ejemplo de otro deporte. "Me gusta mucho también el balonmano, y ahí cuando el árbitro pita, la bola va al suelo y hay que defender. Y esto es lo que importa. Yo creo que podemos aprender muchísimo también de este deporte. No me gusta este tipo de comportamientos, y es algo precisamente que he dicho hoy a mis jugadores. Cuando recibimos una tarjeta roja, nos debilita, y no queremos eso", expresó.

Por otra parte, el técnico alemán habló de la posibilidad de situarse líderes este lunes. "Muchas veces no miramos a la tabla. Sí, es importante mirar la tabla y ver lo que pasará, pero aún queda mucho camino por recorrer. Lo que queremos es demostrar el rendimiento que estamos llevando a cabo desde el nuevo año. Veo en los entrenamientos el equipo tiene mucha confianza, confío en su fuerza. Se están divirtiendo al entrenar, se divierten al jugar, y esto es importantísimo", indicó.

"Tengo la sensación de que realmente el equipo quiere demostrar lo bueno que es, quieren mostrar su mentalidad. Para nosotros, los entrenadores, es extraordinario poder verlo. Les encanta entrenar, adoran mejorar. Es lo que podemos ver. Respecto al campeonato, tienen la confianza de los entrenamientos también en los partidos. Cada día queremos mejorar, ser mejores, y hay que seguir avanzando en este sentido", prosiguió.

También confirmó que el sábado vio los partidos de Real Madrid y Atlético, ambos resueltos con empate ante Osasuna y Celta, respectivamente. "Sé todo lo que pasa. Fue temprano, así que me informé bien. Para mí realmente lo que importa es enfocarnos en nosotros. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Sé que es importante para el Real Madrid liderar la tabla, para todos es muy importante. Ayuda muchísimo y nos daría confianza. Pero primero hay que jugar 90 minutos o más, y tenemos que ganar. Tenemos que demostrar mañana que tenemos un rendimiento genial", aseveró.

En este sentido, Flick explicó que el hecho de poder recuperar el liderato demuestra "que LaLiga está muy reñida y que hay muchos equipos que pueden ganar". "Esto es muy bueno para vosotros y para nosotros; esto es fútbol, y después de todos los partidos se vuelve a empezar desde el principio. Uno tiene que estar seguro de lo que hace, y mañana queremos ganar", manifestó.

"El Rayo está haciendo un trabajo extraordinario, el entrenador es increíble. Cuando llegué aquí, ya me advirtieron que el Rayo es muy difícil y es complicado ganar en su campo. Tiene un equipo supervaliente: atacan, presionan, son muy buenos en las intensidades elevadas. Lo hicieron allí, en su casa y consiguieron lo que consiguieron. Están haciéndolo muy, muy bien", añadió sobre su rival.

En otro orden de cosas, Flick, que confirmó la presencia de Ronald Araujo en la lista, se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal. "Hablamos con los jugadores respecto al posicionamiento, también sobre lo que pueden hacer en el campo y lo que tienen que hacer para marcar goles. Ayer vi un vídeo de cuando Marc Bernal, Lamine y Cubarsí tenían 11 años, y era increíble. Fue genial verlo. Ellos disfrutan jugando al fútbol y marcan goles. Se agradece muchísimo que tengan esa hambre, y Lamine tiene las cualidades también para marcar goles", subrayó.

El preparador culé también habló de su experiencia en el Barça y de cómo cree que se le juzgará. "Creo que se me juzgará por la manera como jugamos y también por ganar títulos. Todo va en la mentalidad, y la mentalidad por ahora es muy buena. Y la calidad que hemos demostrado en los últimos partidos, muestra que crecemos como equipo. Esto es lo que realmente es importante para mí y para el equipo. Están jugando muy bien, están demostrando confianza, creen los unos en los otros, y por supuesto, estamos aquí para ganar títulos, es nuestro objetivo", expuso.

Por último, se mostró a favor de modificar el reglamento para penalizar las pérdidas de tiempo. "No es algo que impacta solo al Barça, es algo que tiene mucho que ver con la actitud, con cómo queremos ver a los jugadores y con cómo deberían jugar. Hay muchas cosas en mi lista que me gustaría hablar con LaLiga y con la gente que es responsable de todo ello. Podemos cambiar muchas cosas, mejorarlo todo, pero no es un tema que se tenga que abordar aquí. Hay que aceptarlo, tenemos que jugar bien, mejor que el resto de equipos y marcar más goles que los demás. No somos responsables, no tenemos el control, LaLiga sí que puede hacerlo, cambiar las normas y las reglas. Estoy abierto a hablar con esta gente", finalizó.