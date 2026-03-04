Flick: "Fue un riesgo dejar que Pedri jugara 90 minutos"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que están "decepcionados" tras quedarse a un gol de igualar la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid con la victoria de este martes (3-0), y ha insistido en que tienen que "mostrar este nivel en cada partido", además de reconocer que corrieron "riesgo" al dejar que Pedri jugase los 90 minutos.

"Estamos decepcionados, pero también estamos muy orgullosos de lo que hicimos hoy. Creo que fue un partido increíble, creamos muchas ocasiones para ganar más goles. Al final no sucedió, así que tenemos que aceptarlo", declaró en rueda de prensa.

Además, alabó la reacción del equipo tras las derrotas en la ida ante los rojiblancos y frente al Girona. "Después de esas dos derrotas, hablamos mucho con el equipo. Todo el mundo está totalmente convencido de cómo estamos jugando fútbol, del estilo, y se pudo ver hoy. Creo que todo el mundo jugó fantástico, especialmente Marc Bernal, que marcó dos goles, pero también Cubarsí, que hizo un partido increíble hoy. Esa es la actitud que quiero, la mentalidad que quiero, tiene un talento fantástico. Es uno de los mejores centrales del mundo", afirmó.

Sin embargo, a pesar del trabajo desplegado por los suyos y de las buenas sensaciones, pidió ir "paso a paso". "Es un largo camino en LaLiga y también en la 'Champions League'. El Newcastle es un equipo fuerte, pero ahora hay que centrarse en lo próximo, que es el Athletic, que también es un buen equipo. Tenemos que recuperarnos, tenemos partido cada tres o cuatro días, si queremos estar en muchos partidos de 'Champions', habrá que hacerlo así. La calidad que vimos hoy, está ahí, es increíble. Estoy muy orgulloso de mi equipo", expresó.

"Tenemos que mostrar este nivel en cada partido porque podemos darlo. Es un trabajo duro. Lo más importante para las próximas semanas es la recuperación. Tenemos que concentrarnos en el trabajo, en la recuperación, en la comida, en el entrenamiento y después en los partidos", continuó.

También desveló el estado de Jules Koundé y Alejandro Balde, que se lesionaron durante el encuentro. "Están fuera, pero no sé qué les pasa exactamente, tendremos que esperar. Es normal que todos estén decepcionados después del partido, y creo que todos estaban cansados porque se dejaron todo en el campo, fue increíble. Han dado más del 100% y es fantástico. Todo el mundo ha jugado hoy con el corazón y es fantástico verlo", apuntó.

El técnico alemán también reconoció que le tranquilizó ver que Pedri podía continuar cuando le preguntó si quería el cambio, además de desvelar que corrieron "riesgo" dejando que jugase todo el choque. "Estoy muy contento de que no sucediese -el cambio-, para ser honesto. Creo que necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le pregunté si podía seguir. Fue un riesgo dejar que jugara 90 minutos. No ha pasado nada, está bien", confesó.