Flick: "Gabriel Jesus encaja con nuestro estilo y nos puede ayudar mucho"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el brasileño Gabriel Jesus, que en las próximas horas firmará su contrato como jugador azulgrana, "encaja" con el "estilo" del equipo y les puede "ayudar mucho", y ha reconocido que no espera más incorporaciones antes del cierre de mercado.

"Salió de lesión, pero todo está bien. Hablé con él esta tarde y estaba sorprendido. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo juega el fútbol, su estilo. Es increíble. Creo que encaja con nuestro estilo, nos puede ayudar mucho en los partidos. Para nosotros es un fichaje importante. También doy gracias a Deco, porque, de nuevo, ha hecho un maravilloso trabajo", declaró en rueda de prensa tras la victoria ante el Rayo Vallecano (5-2).

Este martes cerrará el mercado de fichajes, pero el técnico alemán duda que se produzcan más incorporaciones. "No lo sé. No lo creo, pero al final veremos. Pero no lo creo", dijo, antes de hablar del rendimiento de Raphinha, que firmó un doblete, como '9'. "Por supuesto que me lo esperaba. Raphinha es un jugador fantástico, de clase mundial, y estoy contento de tenerlo en mi equipo. Creo que también la situación de que sea capitán es muy positiva para él, muestra exactamente lo que necesitamos de él y también lo que el equipo necesita", indicó.

Sobre el triunfo de este lunes, insistió en que lo más importante son "los tres puntos". "En la primera mitad jugamos muy bien, me gustó mucho lo que vi; en la segunda parte, especialmente, el rival fue fuerte, presionó muy bien. Hemos luchado, la reacción después del primer gol y del segundo gol fue muy buena, así que lo aprecio mucho", explicó el preparador 'culer'.

"Por supuesto, también tenemos que mejorar en algunos momentos en el juego, controlar el juego, porque en el estilo al que jugamos fútbol es importante recuperarse un poco con el balón. Siempre es más fácil recuperarse con el balón que sin el balón. Tenemos que mejorar un poco en eso", continuó.

Sin embargo, se mostró satisfecho con la actitud de los suyos. "Hay muchas cosas de hoy con las que estoy muy contento. No es fácil. Algunos jugadores acaban de llegar y ahora están jugando en este nivel, es muy bueno ver esto. Jugamos como equipo, y esto es lo que importa. El espíritu del equipo es increíble. Tenemos que mejorar un poco en algunas situaciones y lo haremos", expuso.

Por último, se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, que anotó dos goles este lunes. "Siempre quiere mejorar y lo hace. Estoy muy feliz con él. Lo que está haciendo, cómo juega el fútbol... Es increíble verlo. Está en un nivel increíble", finalizó.