Flick: "La marcha de Lewandowski es buena para él y puede que para el club"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que Robert Lewandowski, que este sábado ha anunciado que no continuará en el equipo, es "un gran profesional y un ejemplo a seguir" y le ha dado las gracias por su trabajo durante estas cuatro temporadas, aunque ha afirmado que su marcha es "buena para él y puede que para el club", que podrá "reestructurarse".

"Ha hablado con el equipo, se ha despedido. Ha vivido una gran etapa en Barcelona. He trabajado con Robert estos cuatro años y ganamos nueve títulos juntos, todos mis títulos los gané con él. Es un privilegio trabajar con él porque es un gran profesional, un ejemplo a seguir. Todos los días da lo mejor para que su cuerpo esté al máximo nivel, y es el modelo perfecto para todos los jóvenes, y por eso sigue jugando en este nivel. Ahora quiere cambiar, es bueno para él y puede que para el club, que se puede reestructurar. Aprecio mucho trabajar con él, es una fantástica persona y también un gran jugador", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Betis en el Spotify Camp Nou.

El técnico alemán también destacó el compromiso del delantero polaco. "Cuando todo estaba difícil, él siempre estaba ahí, así que nunca lo olvidaré", dijo, reconociendo que es una baja difícil de suplir. "Tendremos tiempo. Se merece que todos los aficionados se despidan de él y será titular. Lo que pasará la próxima temporada, aún no lo sé. Estamos mirando el mercado, pero esto no terminado y tenemos tiempo. No es fácil encontrar a alguien al nivel de Robert porque siempre puede marcar 20, 25, 30 goles. Es un gran jugador profesional, es un gran tipo. Tenemos que renovar la estructura un poco", afirmó.

Además, adelantó que este domingo se verá "un equipo diferente" en el que no estará el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que "no se siente bien". "Con Marcus ha esperanzas, pero no será titular", apuntó sobre Rashford, y añadió que el defensa danés Andreas Christensen tendrá "algunos minutos".

También confirmó que bajo palos estará Joan Garcia y no el polaco Wojciech Szczesny, aunque la decisión no tiene nada que ver con el Trofeo Zamora. "No pienso en ese título, siempre miro al equipo. Creo que también tenemos que manejar los minutos de Joan. Tec mereció jugar, así que jugó contra el Alavés y mañana jugará Joan", explicó, descartando que este domingo haya más despedidas. "No lo creo, aunque en el fútbol todo es posible", subrayó.

En otro orden de cosas, Flick espera que el equipo pueda conseguir ante el Betis el pleno de victorias en casa. "Es una oportunidad para ganar todos los partidos en casa en esta temporada, y es lo que queremos hacer. Sabemos jugamos contra un equipo fantástico, muy estable durante los últimos años, y tienen jugadores con mucha calidad individual que pueden cambiar y decidir los partidos. No será es fácil. Ahora estamos con un muy buen espíritu y queremos ganar mañana", manifestó.

Por último, habló del ambiente que se respira en el vestuario 'culer'. "He tratado a mis jugadores con respeto, y eso es lo que quiero de ellos. Somos una un equipo que quiere jugar bien al fútbol, con el balón. Queremos hacer felices a nuestros aficionados, y lo mejor es ser sinceros unos con otros. Cuando es difícil decir las cosas, hay que ser sinceros. Esto es lo que quiero siempre, ser honesto con los jugadores", expuso.

"A veces tengo que tomar decisiones que no a todos les gustan, pero lo más importante es el equipo. A veces también tengo que dar un paso atrás porque es lo mejor para el equipo. Me comunico con los jugadores y les doy responsabilidad para tomar decisiones. Tiene que ser bueno para todos, y eso ayuda a los éxitos. Robert es un buen ejemplo. Para mí es importante que la calidad se muestre en el partido. El respeto es crucial", finalizó.