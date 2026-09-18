Flick, sin miedo al Pizjuán: "Ahora estamos a otro nivel del que estuvimos el año pasado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa a un partido de LaLiga EA Sports 2026/27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que su equipo llega al duelo de este sábado ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán "a otro nivel" respecto al de la pasada temporada, cuando perdió por 4-1 en Nervión en la octava jornada, aunque advirtió de la dificultad del encuentro ante un rival que "sobre todo en casa, está jugando muy bien" y no quiso cerrar el debate de la portería ante la ausencia por lesión de Joan Garcia.

"Tengo que decir, en primer lugar, que creo que ahora estamos a otro nivel del que estuvimos el año pasado. Pero todos los partidos empiezan 0-0 y el Sevilla, sobre todo en casa, está jugando muy bien. Defiende hombre a hombre e intentará presionar en esas situaciones. Para nosotros, será importante jugar con confianza, salir con el balón hacia fuera", comentó en rueda de prensa, teniendo en mente la derrota de octubre del curso pasado.

En este sentido, añadió que será "importante" controlar el partido. "Jugamos contra un equipo que juega mucho hombre a hombre y será importante que nos pasemos la pelota rápidamente, sobre todo en nuestro campo. E intentar mover la pelota de lado a lado", explicó Flick, que quiere que el Barça se centre exclusivamente en el duelo de Nervión pese a que el domingo habrá derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

"Para mí, lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos. Queremos ganar y ese es el trabajo que tenemos que hacer en Sevilla", señaló el técnico, que confirmó que Pau Cubarsí será titular después de haber descansado ante el Racing y avanzó que seguirá realizando rotaciones para gestionar los minutos de los jugadores, aunque no quiso confirmar si Gabriel Jesus tendrá una de esas oportunidades.

La principal incógnita está en la portería, donde Flick no quiso desvelar si mantendrá a Wojciech Szczesny tras su error ante el Racing o dará continuidad a Dominik Livakovic, uno de los últimos fichajes del verano y que todavía no ha debutado. "Yo creo que es muy importante tener calidad. Creo que, con Livakovic, también tenemos un portero de muy buen nivel, es así. Pero con Szczesny ganamos una Liga, fue en buena parte gracias a él. Para nosotros, es un portero fabuloso, con mucha experiencia", afirmó. "Tendréis que esperar hasta mañana", respondió cuando se le preguntó directamente quién jugará.

También destacó el papel de Raphinha como delantero centro y capitán, alabando su trabajo en la presión. "Cuando ves las últimas dos temporadas, siempre empezábamos la presión con el '9'. Y él tiene esta hambre, estas ganas y esta actitud de empezar la presión tal y como necesitamos. No sólo está muy bien en ataque, sino que también está muy bien en defensa. Él es el que comienza la presión. Como capitán, él va por delante y los demás le siguen", destacó.

Mientras, sobre Karim Adeyemi aseguró que le dará confianza y que apuesta "al 100%" por el jugador alemán, del que destacó su velocidad, su adaptación al vestuario y el cambio de aires respecto a su etapa en Alemania. "Es un buen chico, una buena persona y tiene mucho respeto por el vestuario. Todos le quieren mucho. Sus actuaciones facilitan las cosas. Creo que en Alemania no estaba en un buen momento y, para él, lo mejor era cambiar de aires. Irse a otro país. Me alegro mucho de que se decidiese por nosotros. Le daré la confianza y apuesto al 100% por Karim", reiteró.

El técnico blaugrana incidió además en la importancia de la recuperación para mantener el nivel del equipo en un calendario cargado de partidos y reconoció que no está "al 100% satisfecho" con el ambiente del vestuario, aunque considera que están todavía inmersos en un proceso de mejora y que todo el cuerpo técnico trabaja para que los jugadores alcancen su máximo nivel.

"Sinceramente, ahora mismo no estoy del todo contento con esto porque estamos empezando el proceso y hay que mejorar. Pero ahora mismo no estoy al 100% satisfecho porque siempre pedimos mucho y tenemos que mejorar las cosas", concluyó.