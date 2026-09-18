Luis García Plaza elogia al Barça: "A veces parece que no juega contra equipos de Primera porque los arrasa"

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, en un partido de LaLiga EA Sports. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, elogió este viernes al FC Barcelona, al reconocer que, en ocasiones, parece que "no juega" contra equipos de Primera División porque los "arrasa", aunque advirtió de que su equipo llega en "buen momento" y confía en que esté "perfecto" para ganarle este sábado (21:00 horas) en el Pizjuán.

"El equipo llega muy bien. Cuando el equipo transmite, ya no solo resultados, sino la confianza que está transmitiendo, la mentalidad que está teniendo y, sobre todo, que los chicos se están empleando al máximo y con una convicción tremenda, significa que llegamos bien. Pero esto del fútbol son rachas y momentos", afirmó García Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro frente al FC Barcelona de la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

Ahora, el técnico madrileño reconoció que en estos dos días solo le ha dado tiempo a que el equipo se recupere y se prepare "mentalmente" antes de medirse a un Barça con un "nivel insultante". "A veces parece que no juega contra equipos de Primera División porque no gana, sino que los arrasa con cinco goles por partido. Los datos son estratosféricos", valoró.

No obstante, el preparador del conjunto hispalense indicó que el Sevilla atraviesa por un "momento muy bueno" y que este sábado van a competir hasta el límite. "En todos los partidos hay posibilidades de ganar. A priori, son favoritos pero también estamos bien y ante nuestra gente todo es posible. Es un gran reto recibir al Barça, pero vamos a intentarlo con nuestras armas y nuestras situaciones. Es difícil y hay que estar perfectos para tener opciones de ganar. Yo también he vivido situaciones de otro Barça en el que me he llevado seis goles y le gané", continuó.

Además, otra de las amenazas a las que se enfrenta el Sevilla es Raphinha, al que no ha querido comparar con el jugador del Atlético de Madrid Álex Baena porque son "el día y la noche". "Raphinha es un jugador rompedor con una velocidad increíble que te amaga y busca la espalda. Somos un equipo que intenta reducir al máximo al rival y cuanto menos te generen tendrás más posibilidades en el marcador. Hasta ahora hemos estado muy bien quitando ese partido -la derrota frente al Atlético de Madrid-", valoró García Plaza.

Por último, el entrenador sevillista subrayó que el equipo puede seguir en el partido aunque reciba un gol. "Sobre todo quiero tener la sensación de que nos genera poco, pero es verdad que mañana nos espera un rival que te genera muchas ocasiones de gol. Pero nosotros somos nosotros, con nuestra identidad y llegamos en un momento ilusionante. Vamos a intentar competirlo como cualquiera", afirmó.