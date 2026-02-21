Flick: "Necesitamos líderes en el campo"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que necesitan "líderes" en el terreno de juego que asuman "responsabilidad", y espera que el equipo pueda "ganar confianza" este domingo con una victoria ante el Levante UD después de caer el pasado lunes frente al Girona FC.

"Todo el mundo está convencido de lo que estamos haciendo. Estos momentos no son fáciles, pero la comunicación es de vital importancia. Hemos sido honestos y muy abiertos. No solo les explico cosas, también les hago preguntas. Necesitamos a líderes sobre el terreno de juego y es importante que ellos tengan también la palabra. Es la manera normal de establecer comunicación con los jugadores. Lo que yo quiero es que los jugadores también asuman responsabilidad de la situación, y yo creo que lo están haciendo", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que después de los dos días libres los jugadores "parecen estar más frescos". "Jugamos en casa y sabemos lo que debemos hacer: hay que ganar y llevarse los tres puntos porque queremos volver a ganar confianza. Cuando pierdes y no juegas del todo bien, quizás se generan dudas sobre tu rendimiento. Tenemos que jugar según nuestra filosofía, como equipo, bien conectados, bien posicionados, con la mentalidad adecuada. Necesitamos ese hambre para ganar partidos. Todo el mundo está convencido sobre lo que queremos hacer y tenemos que seguir", indicó.

"Es tarea de los entrenadores convencerles. Veo que están convencidos de lo que estamos haciendo, de nuestro estilo y del modo en que jugamos la temporada pasada. De los cinco títulos, ganamos cuatro. He hablado con muchos jugadores sobre cómo queremos jugar y todos están convencidos al 100%. En un club como el Barça no gusta perder, todo el mundo quiere ganar, pero hay que aceptar la situación y hay que mejorar", añadió.

También reconoció que pidió a sus futbolistas que le muestren "sus opiniones" y que asuman "su responsabilidad". "Cuando dan el 100%, la calidad es tremenda. Hay situaciones en las que quizás no tengamos esa referencia de líder, pero es el trabajo de todos nosotros ayudar a todos los jugadores a crecer en cada momento. Esta es una gran ocasión. Estoy 100% convencido de mi equipo y con ganas de afrontar los siguientes partidos. Esto es fútbol. Hemos perdido y pasamos página. ¿Lo positivo? Rashford está de vuelta, Pedri está de vuelta, y en el caso de Gavi, también va mejorando", expresó.

El técnico alemán, además, desgranó los problemas del equipo. "Hay muchos aspectos a tratar. En muchos casos perdemos balón en el último tercio del campo, cuando jugamos contra un equipo que defiende en línea baja se producen espacios para una transición. Tenemos que defender bien atrás. Si perdemos demasiados balones y no nos posicionamos bien, dejamos espacios abiertos para el rival. Esos son tres apuntes, pero hay muchas cosas más. Hay que actuar como equipo, siempre estar bien conectados. Si estamos bien conectados, no dejaremos espacios abiertos. Esto es algo que en estos últimos partidos hemos perdido. No hemos atacado los espacios, y es lo que hay que ir mejorando. Necesitamos más intensidad siguiendo nuestra filosofía de juego. Son cinco, cuatro o seis puntos los que hemos tratado", relató.

Entre esas preocupaciones, también está la falta de acierto en los penaltis, como el fallado el pasado lunes por Lamine Yamal en Montilivi. "Fallar penaltis no es bueno teniendo en cuenta nuestra calidad. Normalmente está claro, quien se siente con más ganas es quien debería asumir esa responsabilidad de lanzar el penalti. No lo hemos hablado con los jugadores, pero con el cuerpo técnico, sí", señaló.

Por otra parte, Flick confesó cómo se siente actualmente. "Estoy muy centrado. Tras estos dos días de pausa, hemos podido reflexionar acerca de la situación. Esta es una muy buena oportunidad para poder ver a qué nivel está el equipo y cómo ha mejorado. Sabemos que con lo que ha pasado, perdemos confianza, pero ahora tenemos partidos en casa, nuestra afición nos va a apoyar y hay que luchar los 90 minutos. A veces es necesario marcar uno o dos goles para ganar en confianza. Mañana no va a ser fácil, van a jugar muy bien, van a defender bien en su propio terreno de juego y esperamos poder transicionar bien. Es un partido en casa, ante nuestra afición y estamos en un buen momento", recalcó.

Respecto a Pedri, Flick explicó que quizás pueda "jugar algunos minutos". "Lo positivo es que ya está de nuevo entrenando con el grupo, está de vuelta con su calidad, y es un jugador muy importante para nosotros, también sobre el terreno de juego. Es un líder diferente, gracias a su calidad, y puede ser también uno de esos líderes en el futuro de este club", manifestó.

Sobre Gavi, recalcó que es "muy importante gestionarlo paso a paso". "Él siempre se implica mucho y con balón casi siempre toma la mejor de las decisiones. Disfruta jugando al fútbol, no solo por su mentalidad, sino también por su técnica, por su calidad, es fantástico de ver. Espero que esté de vuelta muy pronto, pero paso a paso. Iremos trabajando cada día", expresó.

En otro orden de cosas, explicó que solo Lamine Yamal tendrá que hacer cambios para cumplir el Ramadán. "Tenemos un plan claro para todos. Hacemos un seguimiento de lo que hacen, de cómo les podemos apoyar, pero también de cuándo tienen que comer, cuándo tienen que entrenar... Lo seguimos muy de cerca. Que yo sepa, es únicamente el caso de Lamine", advirtió.

Por último, Flick se mostró convencido de que las elecciones a la presidencia de la entidad no afectarán al equipo. "Se ha tomado esta decisión, no es mi trabajo hacer ningún comentario. Esto no afecta al equipo. Nosotros siempre nos centramos en lo que hacemos, en nuestro trabajo. El presidente no ha estado durante estos últimos dos partidos y los hemos perdido. No lo sé, quizás ese sea el motivo", bromeó.