Flick: "No ha cambiado nada tras estas dos derrotas"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que la situación del equipo "no ha cambiado nada" tras las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, y ha afirmado que tienen "una calidad enorme" para lograr sus objetivos, y ha pedido concentración para afrontar el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de este martes ante el Aston Villa.

"No me gusta echar la vista atrás demasiado, no me gusta destacar ni las derrotas ni las victorias. Para mí, lo más importante es el siguiente partido. Tenemos una calidad enorme como para poder alcanzar nuestros objetivos. Y nuestros objetivos son ganar LaLiga y levantar la 'Champions'. Estoy convencido de que tenemos la calidad y de que podemos escribir la historia, por eso trabajamos tan duro cada día. No ha cambiado nada tras estas dos derrotas. Nada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que es "normal" que llamen más la atención las derrotas. "Si yo estuviera sentado donde estáis vosotros, también me centraría en lo mismo, porque es más interesante hablar de las derrotas, hablar de los puntos débiles. Es normal", dijo, antes de hablar de las dudas en el entorno futbolístico. "Es la realidad, las cosas son como son, tenemos que demostrarlo. Hemos desplegado nuestro mejor fútbol. Los resultados podrían ser diferentes, pero creo que estamos jugando al mismo nivel que al que han jugado el Real Madrid y el PSG", subrayó.

"Sabemos que a este nivel puede ocurrir cualquier cosa, y contra el Real Madrid el resultado podría haber sido diferente, no como contra el PSG. Este tipo de partidos son especiales, pero todavía tenemos confianza, porque hemos ganado once partidos seguidos, dos derrotas. Tengo confianza en mi equipo y lo demostramos el sábado. Ahora hay que centrarse en el siguiente partido y en prepararlo bien. Es un partido muy importante, de 'Champions', y queremos estar entre los ocho primeros", manifestó.

El preparador alemán también negó que el once de este martes esté condicionado por el partido del fin de semana ante el Atlético. "Me centro en el siguiente partido. El sábado me centré en el partido contra el Alavés y hoy y mañana nos vamos a centrar únicamente en el partido contra el Aston Villa. Es un partido de 'Champions' y jugamos contra un equipo fantástico; están en un muy buen momento de forma y Unai Emery es para mí uno de los mejores entrenadores de Europa, con una idea muy clara de cómo quiere jugar, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, con un patrón de juego muy claro y me encanta lo que veo de él. Hablamos de la 'Champions', donde cada partido es especial y cualquier rival tiene la calidad necesaria como para ponerte en apuros. Será un partido difícil", advirtió.

Así, alabó el trabajo de Unai Emery, entrenador de los 'villanos'. "Para mí es uno de los mejores entrenadores de Europa, quizás del mundo. Con muchos éxitos, y cómo está jugando su equipo... Tiene una estructura clara, en defensa y en el aspecto ofensivo también. Con diferentes jugadas, patrones. Lo tiene todo muy claro. Es increíble ver un equipo como el suyo. Al principio no fue fácil, pero han vuelto y ahora la confianza que tienen con balón, cómo sacan el balón controlado. Va a ser un partido difícil contra un buen equipo y contra un gran entrenador", indicó.

Por otra parte, Flick analizó la situación de la defensa. "Tenemos cuatro jugadores que están fuera. Xavi -Espart- fue el último en caer, y tenemos a Eric Garcia, Andreas Christensen y Jules Koundé. Si analizas la calidad de estos jugadores en defensa, ves que no es normal gestionar esta situación de una manera sencilla. Sea quien sea quien juegue, juegan como un equipo. Hay que gestionar esta situación y quizás después del parón internacional pueda tener a todos los jugadores de vuelta, incluyendo a Dani Olmo", deseó.

Respecto a Raphinha, afirmó que está jugando "a un nivel espectacular". "Sus puntos fuertes, sus características, son increíbles y se adaptan perfectamente a nuestro estilo de juego tanto con balón como sin balón. Es un jugador muy centrado que se adapta mucho y que siempre puede ver espacios a los que atacar. Está haciendo muy bien las cosas, está muy centrado desde inicios de temporada, es nuestro capitán y está demostrando su calidad. Estoy encantado, porque es importante tenerle a ese nivel", expresó.

En otro orden de cosas, afirmó que "habrá que esperar" para ver cuándo puede recuperar al defensa danés Andreas Christensen. "Ayer entrenó con nosotros, pero solo tema posicional. Hizo de comodín y habrá que ver los siguientes pasos. De momento está bien, pero habrá que esperar y ver qué ocurre durante el fin de semana", indicó.

Además, volvió a hablar de la situación de Alejandro Balde. "Cuando no juegas tan a menudo, te falta esta confianza. Pero Balde está haciendo muy bien las cosas en todos los entrenamientos, es una buena opción. Al final, tenemos que decidir quién empieza por la banda izquierda como lateral. Joao -Cancelo- hizo un gran trabajo, está a un muy buen nivel, así que no es fácil para él. Hay que decidir qué es lo mejor para el equipo. Esto no afecta a una persona o a mí. Hay que centrarse en el equipo", recalcó.

"Cuando digo que quizás tiene menos confianza, también le afecta. Yo hablé tras la última rueda de prensa con él y le dije 'tu situación es normal'. Respeto mucho a Balde; es un jugador todavía muy joven, de La Masia, este es su club. Intento ayudarle para recuperar la confianza. Va haciendo bien las cosas y además está intentando volver al nivel de antes, y es lo que queremos de él. Estoy contento con él, es un gran tipo y también un jugador fantástico", añadió.

También analizó los pocos minutos de Gavi. "No pienso en Gavi como lateral derecho. Todos conocemos la calidad de Gavi. Cuando preparas un partido y tienes varias opciones, Gavi siempre es una opción. Cuando empieza el partido, esa opción a veces desaparece y no siempre puedes seguir tu plan. He hablado con él de esto, es muy importante que él sepa cuál es nuestro plan y qué es lo que estamos pensando sobre su papel. Es importante que tenga confianza", insistió.

Por otra parte, Flick habló de la conexión entre Brian Fariñas y Lamine Yamal y de las opciones del primero de jugar este martes. "Tienen muy buena conexión, son amigos, y lo han hecho muy bien contra el Alavés. Se merecía jugar y ya veremos cómo está mañana. Podría ser una opción, pero también podría ser que entre otro jugador", apuntó, y valoró también la posibilidad de apostar por Gerard Martín como lateral izquierdo. "Él podría jugar en ambas posiciones, tanto de lateral izquierdo como de central por banda izquierda, de ahí la calidad de Gerard. Entra en nuestros planes porque vemos a Gerard Martín en ambas posiciones", reconoció.