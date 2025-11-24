Flick: "El objetivo es el 'Top 8' pero, si no, también puedes ganar la Champions"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa al partido de Champions en Stamford Bridge contra el Chelsea - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes que el equipo viaja a Londres con la mirada puesta en asentarse en el 'Top 8' de la Fase Liga de la Champions, tras el 3-3 en Brujas que dejó "dos puntos valiosos" por el camino, pero ha dejado claro que si tropiezan ante el Chelsea y finalmente se quedan fuera de las primeras plazas, también pueden aspirar a ganar esta Liga de Campeones.

"Nuestro objetivo es meternos en los primeros ocho equipos de la tabla. Pero sabemos que no es fácil. La temporada pasada también mostró que si no entras en el 'Top 8' también puedes ganar la Champions. Así que no importa. Lo importante es que demos lo máximo y juguemos al más alto nivel", manifestó en rueda de prensa.

El técnico alemán, constipado en la previa del duelo ante el Chelsea, atendió a los medios pero con apenas diez preguntas, en las que aseguró que están preparados para afrontar el reto de ganar en el feudo 'blue'. "Siempre nos adaptamos al rival, siempre. En cómo jugamos y en lo que es necesario hacer para que tengamos oportunidades. No seguimos la misma estrategia cada partido, cada día es diferente", señaló.

Para Flick, el Chelsea "es uno de los mejores equipos del mundo" y destacó "la evolución del club". "Hay muchos jugadores jóvenes, un entrenador fantástico que les da identidad. Es muy bonito verles jugar cada partido. Para nosotros es un partido muy bueno para competirlo. Esto es la Champions, no es fácil, pero tenemos confianza en nuestras fuerzas y lucharemos mañana como siempre lo hacemos", señaló.

También elogió el regreso de Robert Lewandowski al equipo. "Ha vuelto en una forma física fantástica. Tiene hambre de marcar y es muy importante para nosotros", comentó sobre el polaco. Y celebró tener de vuelta, también, a Lamine Yamal, Joan Garcia y Raphinha.

"Estoy muy contento de tenerle de vuelta, se vio la diferencia en los minutos que jugó", aseguró sobre el brasileño, admitiendo que con su lesión se cometieron "errores" pero defendiendo al cuerpo médico. Y sobre Marcus Rashford, apuntó que "viene de un resfriado", y que se decidirá "mañana" si es titular o entra desde el banquillo.

A nivel táctico, anticipó "un partido activo de los dos lados". "Quieren presionar alto, están muy activos, como nosotros. Todos estábamos enamorados de aquel Barça de Pep. Dio a muchos entrenadores el camino para crear una filosofía. Pero no puedes copiar a Pep, es el mejor entrenador", afirmó, coincidiendo con su homólogo 'blue', Enzo Maresca, que aseguró que decidió hacerse míster tras enamorarse del Barça de Guardiola.