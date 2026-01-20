Flick: "Queremos ganar la Champions, todos tenemos hambre de hacerlo"

Archivo - Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, en rueda de prensa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes que el equipo afronta la Liga de Campeones con la ambición de levantar el título y con la máxima motivación competitiva, en la rueda de prensa previa al partido ante el Slavia Praga de este miércoles (21.00 horas), correspondiente a la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga.

"Es un sueño para todo el mundo. Jugamos para el Barça y siempre el objetivo es ganar grandes títulos. Queremos ganar la Champions, todos tienen hambre de ganarla", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa, que recalcó la exigencia propia de la competición. "Esto es la Champions y siempre hay presión. Queremos ganar los dos partidos", insistió.

Flick avisó de la dificultad del duelo ante el Slavia Praga, un rival que espera intenso desde el primer minuto y al que vinculó también las condiciones ambientales. "Es un equipo que siempre quiere atacar a un gran nivel, con transiciones rápidas y marcajes hombre a hombre", apuntó.

"Cuando se pierde el balón, en la transición hay que marcar la diferencia", explicó, antes de relativizar el frío previsto. "Lo bueno es que tendrán que correr y así entrarán en calor. Por eso hemos cambiado el plan de viaje, para entrenar aquí y adaptarnos mejor", añadió.

Defendió, por otro lado, el momento del equipo pese a la derrota del domingo en Anoeta, que consideró más un accidente que un retroceso. "Estoy decepcionado por el resultado, pero prefiero perder así que no con un mal rendimiento. Esto nos da más confianza para creer en lo que hacemos, aunque tenemos que ser más resolutivos de cara a puerta", señaló.

En clave de grupo, Flick destacó la progresión general de la plantilla y el potencial de los jóvenes. "Tenemos mucho potencial y tenemos que seguir trabajando. En cada partido intentamos mejorar cosas y todos tienen capacidad para alcanzar su mejor nivel", afirmó, antes de elogiar a Roony Bardghji.

"Los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. No es fácil para él jugar en esta posición porque está Lamine, pero en los entrenamientos ha mostrado un muy buen nivel", apuntó sobre el sueco, que podría jugar en Praga por la sanción del '10'.

Por último, el técnico tranquilizó sobre el estado físico de varios jugadores importantes. "Pedri está bien, me lo dijo justo después del partido y también ayer. Es un jugador fantástico. Frenkie está a un grandísimo nivel", comentó, antes de confirmar la disponibilidad de Raphinha. "Ayer entrenó y hoy tendrá una nueva oportunidad", concluyó.