Flick recupera a todos los internacionales para preparar el duelo ante el Getafe

Lamine Yamal y Pedri en el entrenamiento del FC Barcelona del 8 de octubre de 2026 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha contado en el entrenamiento de este jueves con todos los futbolistas internacionales disponibles del primer equipo, en la penúltima sesión previa al encuentro de este sábado frente al Getafe CF, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, tras la reincorporación de los últimos jugadores concentrados con sus selecciones.

En la sesión, que ha comenzado a las 11.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, se han sumado los internacionales Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri, Gordon y Livakovic, completando así el grupo tras el parón de selecciones. Además, el técnico alemán ha incluido en la sesión a los futbolistas del filial y del Juvenil Hamza Abdelkarim e Iker Rodríguez.

Por su parte, el portero Joan Garcia y el centrocampista Frenkie de Jong han continuado trabajando con el grupo para ultimar sus respectivas recuperaciones, con la intención de estar disponibles para el choque de este fin de semana ante el cuadro madrileño.

El conjunto blaugrana completará este viernes la última sesión de trabajo antes de recibir al Getafe este sábado a las 18.30 horas en el Spotify Camp Nou, jornada en la que también comparecerá Hansi Flick en rueda de prensa. Tras este compromiso como local, el equipo afrontará tres desplazamientos consecutivos para medirse al Galatasaray, al Real Betis y al París Saint-Germain.