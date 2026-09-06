Flick: "Ha sido fantástico, casi perfecto"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ante el Valencia CF en Mestalla. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, calificó de "fantástico" y "casi perfecto" el triunfo por 0-5 en Mestalla sobre el Valencia CF en la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27, al mismo tiempo que reconoció que necesitan un '9', pero celebró la "gran calidad" de los jugadores ofensivos del equipo azulgrana.

"Cuando veo esto, estoy muy convencido de cómo podemos jugar. Hoy jugamos un partido fantástico. Fue casi perfecto, porque controlamos, fuimos dominantes, y eso es lo que quiero del equipo. Seguimos tranquilos, y si es posible ganar, lo intentamos", dijo el alemán en la rueda de prensa posterior.

Aunque advirtió que "nada es perfecto" y "siempre" pueden "mejorar". "Si es perfecto, podemos dejar de trabajar. Siempre se trata de mejorar, y lo podemos hacer", agregó Flick, que "estaría más feliz" si fuera el final de la temporada, atendiendo al nivel de su equipo.

Pese a la goleada, el técnico admitió que "normalmente" necesitas "un '9', pero alabó la "gran calidad" de sus jugadores ofensivos, porque "todos pueden marcar goles". Por ejemplo, Lamine Yamal, que este sábado no entrenó por el grupo, pero este domingo le aseguró que estaba listo para jugar.

"Esta mañana hablamos y dijo que estaba bien, que podía jugar y que podía jugar 90 minutos. También se puede ver que siempre está involucrado", elogió al extremo derecho español. "Estamos contentos porque Rodri está en nuestro equipo, pero también quiero decir que Marc Bernal está haciendo muy buen trabajo. Creo que para él esta es una buena situación, una oportunidad para mejorar", agregó sobre los dos mediocentros.

Además, afirmó que Fermín López "tiene mucha energía, mucha intensidad". "Está cerca del área, es muy peligroso, puede marcar goles. Siempre presiona e intenta recuperar el balón. Es bueno. A veces me gustaría que controlase un poco más el balón, pero es un jugador joven. Al final, su fuerza es la intensidad, también con el balón. Y por supuesto, a veces hay errores, pero lo está haciendo fantástico", señaló.

"Para mí es un gran momento, tenemos una gran calidad en el equipo. Y tengo que manejarlo. Que todos estén felices no es fácil, pero en el fútbol muchas cosas pueden cambiar muy rápido. Por ejemplo, estoy muy feliz con Dani Olmo, es uno de los jugadores que puedo sentir que quiere más. Está muy enfocado y, por supuesto, no está contento por no ser titular. Somos un equipo y siempre intentamos hacer las mejores decisiones para este equipo. Y, hasta ahora, funciona bien", zanjó.