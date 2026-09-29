Florentino Pérez, citado a un acto de conciliación con el Barça por sus declaraciones sobre el 'caso Negreira'

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en el palco del Santiago Bernabéu - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid ha fijado para el próximo 25 de noviembre, a las 9.40 horas, el acto de conciliación entre el FC Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, promovido por el club blaugrana como paso previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias a raíz de unas manifestaciones del dirigente madridista sobre el 'caso Negreira', aunque este no está obligado a acudir personalmente.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el acto de conciliación puede celebrarse con la presencia de abogados o procuradores de las partes, por lo que Florentino Pérez no tiene obligación de comparecer en persona en esta cita judicial, prevista para el 25 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid.

El FC Barcelona presentó el pasado 12 de junio una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias, después de las manifestaciones realizadas por Florentino Pérez en una rueda de prensa el 12 de mayo y en una entrevista concedida al día siguiente, en las que se refirió al llamado 'caso Negreira' y cuestionó los éxitos deportivos del Barça durante el periodo investigado.

En aquella rueda de prensa, el presidente del Real Madrid calificó el 'caso Negreira' como "el mayor escándalo de la historia" del fútbol y como un supuesto caso de corrupción, además de anunciar que el club blanco preparaba un dosier para remitir a la UEFA y pedirle que actuase en el asunto. En sus posteriores declaraciones, Pérez también cuestionó algunos títulos ligueros del Barcelona y habló de un supuesto "robo" de Ligas.

El Barça considera que determinadas manifestaciones del dirigente madridista son calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club y reclama una retractación formal. La demanda de conciliación constituye el trámite previo a la vía penal y la entidad blaugrana advirtió en su momento de que, si no era atendida debidamente, procedería a presentar la correspondiente querella criminal.

El conflicto también tuvo una vertiente institucional, ya que el Barça dirigió una carta a LaLiga, la RFEF y el CTA para reclamar que actuaran ante las manifestaciones de Florentino Pérez, al considerar que afectaban a la imagen de la competición, su neutralidad y al estamento arbitral, mientras que el Real Madrid presentó posteriormente ante la UEFA un escrito para solicitar medidas disciplinarias contra el club blaugrana.