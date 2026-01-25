Foyth se rompe el tendón de Aquiles y dice adiós a la temporada

Juan Foyth se retira lesionado en el Villarreal-Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Villarreal Juan Foyth sufre una rotura del tendón de Aquiles izquierdo y no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada, ha confirmado este domingo el club castellonense, después de que el argentino se lesionase el sábado en el partido de LaLiga EA Sports de su equipo ante el Real Madrid.

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!", informó el Villarreal.

El lateral argentino, titular el sábado en la derrota de su equipo ante el conjunto blanco en el Estadio de la Cerámica (0-2), se fue al suelo después de que se le quedase clavada la pierna izquierda en un esprint durante la primera parte. Abandonó el campo en el minuto 24 y fue sustituido por Rafa Marín.

A pesar de que el Villarreal no ha ofrecido tiempo estimado de baja tras la operación, Foyth podría estar al menos unos siete meses sin poder entrenar, por lo que se perderá lo que resta de la temporada y es duda para comenzar la próxima.