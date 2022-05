Francis Díaz: "He pedido a las jugadoras que sean ellas mismas y se sigan divirtiendo"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Granadilla Tenerife, Francis Díaz, aseguró que sus jugadoras deben ser "ellas misma" y seguir "divirtiéndose en el campo" en el duelo de este martes de semifinales de la Copa de la Reina 2021-2022 ante el Sporting de Huelva, un partido y una competición que ve como una buena oportunidad de dar a conocer lo "potente" que es la Primera Iberdrola.

"He pedido a las jugadoras que sean ellas mismas, que se sigan divirtiendo dentro del campo. La eliminatoria está al 50 por ciento porque esto no es liga y es una moneda al aire con factores no controlables, aunque los controlables sí los hemos trabajado muchísimo", expresó Díaz este lunes en la rueda de prensa previa al choque contra el Sporting de Huelva.

El técnico recalcó que su equipo ha tenido una semana "brutal" y que en estos partidos "hay poco trabajo de los técnicos porque la motivación está en el ambiente". "A pesar de todo, ya es un premio estar aquí porque no contábamos en ninguna quiniela y nos lo hemos ganado en el verde, que es donde se debe hacer", comentó.

"Respetamos muchísimo al rival, que ahora mismo para nosotros es el rival a batir, y pase lo que pase, tenemos un emblema en el vestuario que es 'Juntitas empezamos y juntitas acabamos', y así va a ser", advirtió Díaz.

Este reiteró que el Sporting es un "equipo muy difícil" y que es "difícil pronosticar algo". "No es liga y hay muchos factores que inciden en los mecanismos del partido. Ya hemos jugado dos partidos con ellos, los equipos se han modificado poco y no vamos a descubrir ahora ni al Sporting ni a Antonio (Toledo, técnico rival)", apuntó.

"Tienen muy buena plantilla y ahí están sus resultados, han dejado en la cuneta a todo un Atlético y hay que tenerlo mucho en cuenta. Tenemos que salir muy enchufadas y concentradas para enfrentarnos a un rival que ya ha sido campeón de Copa, así que para nuestro equipo la final sería un hito histórico", subrayó el entrenador de la UDG.

Francis Díaz también aprovechó la ocasión para reivindicar al fútbol femenino. "Yo llegué hace muy poco y estoy enamorado. Cuando llegué le tenía cierto respeto porque me enfrentaba a un mundo que sí que es verdad que es lo mismo que el masculino, pero con diferencias circunstanciales. Me enganchó desde el minuto 1 como trabajaban y que son buena gente y muy buenas futbolistas", manifestó.

"Si queremos crecer como todos nos llenamos mucho la boca, creo que es el momento de demostrarlo independientemente de qué equipo esté, hay que demostrar que el fútbol español está al nivel de los mejores y esperamos que gente se acerque al estadio para demostrar que esta liga es muy potente", sentenció.

PISCO: "HAY QUE PONER LA GUINDA A UNA TEMPORADA DE DIEZ"

Junto al entrenador del conjunto tinerfeño compareció Raquel Prieto, 'Pisco', que dejó claro que "este tipo de partidos no necesitan motivación". "La misma competición ya te la exige. Sólo tengo que decir a mis compañeras que disfruten y que salgamos a hacerlo lo mejor posible, y que si se dan o no las cosas, sigamos trabajando porque creo que los resultados llegarán. Tenemos que ser felices jugando y conseguir nuestra afición disfrute", remarcó.

"Creo que venimos a esta Copa con bastantes ilusiones. Se nos quedó la miel en los labios de poder obtener ese pase a Europa, pero creo que el equipo ha trabajado espectacular y ha hecho una temporada de diez. La misión es conseguir el pase a la final y poner esa guinda a la temporada para poder acabar de mejor manera posible", agregó la capitana.

La defensa también solicitó a la gente de Alcorcón que, "independientemente del equipo que sea y esté o no su favorito", se acerquen a Santo Domingo a ver el partido. "Nos vamos a sentir orgullosas de que estén apoyando el fútbol femenino en general porque necesitamos ese apoyo para que sea visible y tenga ese apoyo externo para que siga creciendo", concluyó.