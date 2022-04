El Friburgo apela su derrota ante el Bayern por alineación indebida

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 4 Abr. (dpa/EP) -

El Friburgo decidió finalmente apelar este lunes el resultado de su derrota del pasado sábado por 4-1 en la Bundesliga ante el Bayern Múnich, en la que el conjunto bávaro jugó durante unos segundos con 12 jugadores.

Un portavoz de la Federación Alemana (DFB) había advertido que el equipo tenía como plazo hasta la medianoche de este lunes ya que los recursos no deben presentarse en las 48 horas siguientes al partido, sino en dos días naturales completos. La DFB ya había dejado claro que no tomaría ninguna otra medida si el Friburgo decide no presentar recurso.

La decisión de apelar del Friburgo se produce "después de intensas discusiones en varios niveles y un examen legal", señaló el club en un comunicado, donde subrayó que estaba "en un dilema" porque se producía por algo "ajeno" al no tener influencia alguna en lo que sucedió, y recordó que la normativa federativa le dejaban toda "la responsabilidad de lidiar con una violación obvia de las reglas".

El Bayern ganó 4-1 en Friburgo, pero jugó alrededor de 20 segundos con 12 jugadores después de que el extremo francés Kingsley Coman no abandonara el campo como estaba previsto en una doble sustitución en el minuto 86.

La confusión surgió porque al anunciar el cambio se mostró el antiguo número de Coman en lugar del actual, el 11. El Bayern ganaba en ese momento por 3-1 y el defensa del Friburgo Nico Schlotterbeck dijo a 'Sky TV' que informó al árbitro de que el muniqués Niklas Süle había entrado en el terreno de juego, pero que no había salido nadie en la sustitución.