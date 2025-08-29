De la Fuente: "Lo que ha conseguido Yamal es gracias a trabajar y cuidarse como el que más"

LAS ROZAS (MADRID), 29 (EUROPA PRESS)

El seleccionador masculino de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó este viernes que no ha sentido ninguna presión a la hora de no convocar al portero del FC Barcelona Joan García y que no miran "la procedencia" de ningún jugador, mientras que hizo una encarecida defensa de Lamine Yamal, un futbolista de "un talento descomunal" que todo lo que ha conseguido ha sido por trabajar y cuidarse "como el que más" y no por hacer una "fiesta".

"Si hubiera sentido presión le habría traído. No la siento ni por él ni por nadie. Nosotros conocemos a los jugadores hace muchísimo tiempo y Joan ha estado conmigo en diferentes categorías y ha jugado conmigo en la Selección Sub-21", recordó De la Fuente en una rueda de prensa tras dar su lista de convocados para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026.

El técnico declaró que cuentan con "el mejor técnico de porteros que conoce a todos los porteros del mundo como nadie". "Les hacemos un seguimiento y hay que ver el momento oportuno en el que consideramos que tienen que estar con nosotros. Joan podría haber estado como pudo estar el año pasado, pero no por el hecho de que esté en el Barça, no miramos la procedencia de los jugadores. Aquí no vienen jugadores de clubes, esto es la selección y aquí, independientemente del club que venga, son jugadores de la selección", añadió.

Por eso demandó no "hacer cábalas de si vienen 6, 7, 3" de un equipo. "Eso no es lo importante, lo importante es que vienen aquí a defender un escudo, un país y un orgullo de selección. Demos la importancia a eso, joder. Joan, seguro que tendrá la oportunidad de venir porque es un grandísimo portero", zanjó, insistiendo en que "la gran noticia" es que cuentan con "muchísimos futbolistas que están en puertas de poder entrar".

Por otro lado, De la Fuente discrepó con una sonrisa con que Lamine Yamal celebre sus goles poniéndose una corona. "Fue ponerse una chistera de mago, es que ha vuelto a hacer magia, y así lo entendí, pero cada uno es muy libre de entenderlo como quiera", apuntó con una sonrisa.

"Lo que creo que hay que poner en valor son otros aspectos. Tenemos aquí mucha costumbre, desgraciadamente, de destacar lo más frívolo y creo que lo que hay que poner en valor, sobre todo para la gente más joven, que un chico que ahora tiene 18 trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más y tiene un talento descomunal. Lo que ha conseguido es gracias a eso, no a que haga una fiesta o un gesto. Pongamos en valor los valores, por favor", solicitó el de Haro.

Este comparó el caso de Yamal con el del tenista Carlos Alcaraz y sus momentos de relajación en Ibiza. "A ver si creéis que todo lo que hace Carlos Alcaraz es porque va a Ibiza. No, es que trabaja seis horas en una pista, luego va dos horas al gimnasio, está con el nutricionista, con el fisio, duerme muchas horas y de vez en cuando va a Ibiza, pero no gana los partidos porque va a Ibiza", aseveró.

El seleccionador volvió a defender la presencia del capitán Álvaro Morata porque "aquí no se regala nada a nadie". "Se lo ha ganado él por toda su trayectoria, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que está viviendo, por la experiencia que transmite a los más jóvenes. Es un futbolista muy importante para nosotros, nos suma muchísimo y va a tener todavía su momento, seguro que futbolísticamente todavía va a seguir dando muchas alegrías, por lo menos a mí", expresó.

HA HABLADO CON LAPORTE

Este admitió que ha "hablado" con Aymeric Laporte, antaño indiscutible y que ahora lleva un tiempo fuera de la 'Roja', y del que desea que "solucione" su situación contractual y pueda volver a jugar. "Es un jugador importantísimo para nosotros, del mismo nivel que había hablado antes de Carvajal, Rodri o Álvaro (Morata). Con un peso específico muy importante. Y que para nosotros es un jugador muy importante", indicó.

"En la medida que Aymeric tenga esa situación contractual arreglada, va a estar más feliz y nosotros también vamos a disfrutar de él. Contamos con él. Ojalá en octubre esté ya preparado para, por lo menos, estar disponible a estar", agregó del central hispano-francés, que suena para volver al Athletic Club.

Y cuestionado por casos como los de Yéremi Pino, que parece muy cerca del Crystal Palace, o de Fermín López, objeto de interés del Chelsea, no escondió que lamenta cuando los futbolistas españoles "se van a jugar fuera porque son tan buenos que aquí darían todavía más potencial a la competición", aunque sabe que son tan codiciados porque son "los más completos del mundo".

De la Fuente también habló del delantero del Real Madrid Gonzalo García, del que dijo hace unas semanas que le faltaba "mili" pese a su buen hacer en el Mundial de Clubes y citado por la Sub-21. "Está haciendo el camino que tiene que recorrer, pero le seguimos desde el año pasado y le conocemos desde categorías más pequeñas, sabemos el potencial que puede tener", resaltó.

"Sabéis que yo creo que hay que hacer unos méritos, que son también muy subjetivos y no son todos iguales. Y depende la oportunidad, y del momento. Tendrá su momento seguro porque es un chico que trabaja muy bien, que tiene unas condiciones muy buenas y que va a crecer mucho en la Sub-21", detalló del madridista.

AVISA SOBRE LA DUREZA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL

Preguntado por el favoritismo de España para el Mundial, prefiere "cumplir los pasos que hay que cumplir", aunque sea "bonito" que les sitúen entre los candidatos. "Luego ganar es muy difícil porque estás jugando contra las mejores de Europa o del mundo. Pongamos en valor lo que cuesta llegar, primero vamos a clasificarnos", subrayó.

De la Fuente no olvida además que "septiembre siempre es un mes complicado" para la selección porque "todavía no se tiene la finura que se tiene seguramente en octubre y en noviembre". "Ahora me preocupa más Bulgaria, que es el primer partido y queremos afrontarlo con todo, que los jugadores estén muy concentrados, y luego ya pensaremos en Turquía, que es un partido dificilísimo también porque ha mejorado mucho en todos los aspectos tiene muy buenos futbolistas", detalló de sus dos primeros rivales, elogiando al madridista Arda Güler, "un futbolista excepcional".