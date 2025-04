De la Fuente: "Huijsen no es ningún descubrimiento, le veo capaz de jugar en cualquier equipo"

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, recordó que ya había advertido a su llegada que era buen conocedor del "presente y futuro del fútbol español" y que por eso no considera al central hispano-neerlandés Dean Huijsen "ningún descubrimiento", afirmando también que ve al joven futbolista "capaz de jugar en cualquier equipo", mientras que si fuera seleccionable admitió que le gustaría contar con el delantero argentino Julián Álvarez.

"Cuando llegué en el año 2022 a hacerme cargo de la selección, yo decía que había poca gente que conociera el presente y el futuro del fútbol español como yo, pero con poca gente, me refiero a los profesionales que estamos trabajando en la casa y en la selección. Lógicamente, no tiene más mérito que hacer bien nuestro trabajo como lo habíamos hecho y que nos permite ya tener esta información", señaló De la Fuente en una entrevista al programa 'Fútbol Es Fútbol', emitido en 'LaOtra' de Telemadrid.

Por ello, lo del futbolista del Bournemouth "no es ningún descubrimiento". "Tenemos ya realizado un seguimiento y había jugado con categorías inferiores, no mucho tiempo, porque es muy joven también, pero el tiempo que le ha permitido. Hay muchos futbolistas, y eso es la mejor de las noticias en el fútbol español, que hoy todavía son desconocidos para el gran público y para algunos profesionales de la información, pero no para los que estamos en la casa, y eso nos permite augurar un gran futuro en el deporte y el fútbol español", remarcó.

En cuanto a su posible fichaje por un 'grande', con el Real Madrid como posible interesado, el riojano insistió en "la formación de estos futbolistas tan jóvenes". "Tenemos que ser conscientes que son futbolistas jovencísimos y entonces hay que enseñarles también que esto es un proceso en el que no hay que perder nunca los pies del suelo, en que hay que ir con mucha prudencia, ser humildes y que sepan que este fútbol cambia de un día para otro", manifestó.

"Le veo, si no tiene ningún inconveniente, capaz de jugar en cualquier equipo. Yo no veo unos límites. Ahora mismo, si decimos límites como jugar en un grande, muchos de ellos están jugando en un grande, y Huijsen está haciendo una gran temporada en la Premier y está preparado. Seguro que con el paso del tiempo todavía va a seguir mejorando, lógicamente", zanjó.

De la Fuente también dejó claro que jugador no seleccionable le gustaría tener en la 'Roja'. Tras recordar que en España cuentan "con los mejores jugadores del mundo, por muchos motivos", citó al delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. "Es un jugador que me ha gustado siempre y que me gusta por su habilidad, actitud, compromiso, carácter y porque tengo referencia de él que es muy buena persona", confesó.

En cuanto a la situación de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, le dio su "total y absoluto apoyo y solidaridad como compañero de profesión". "A mí me sienta fatal cuando hay un cese de un compañero porque yo he sufrido eso también y son momentos que a veces no entiendes y algunas situaciones son muy injustas a veces o casi siempre. Ancelotti tiene un bagaje, un reconocimiento mundial del que yo me declarado públicamente admirador, excepcional", comentó.

"QUIZÁS HAYA UNA SORPRESA MUY AGRADABLE PRONTO CON RODRI"

Y para superar esos momentos delicados, apela al "equilibrio". "Pero equilibrio en los buenos momentos y en los no tan buenos para que nadie se crea que cuando vienen bien dadas eres el número uno y cuando no, que no vales. Mantener siempre un equilibrio creo que te ayuda mucho a soportar estas críticas que vuelvo a decir que a veces son infundadas, pero que también sabemos que nos debemos también a esa parte del trabajo que hay que aceptar", subrayó.

Preguntado por las lesiones de Rodri Hernández y Dani Carvajal, aseguró que "siguen su proceso" porque han sido "duras y muy importantes", aunque advirtió que con el mediocentro "quizás" haya "una sorpresa muy agradable pronto". "Tiene posibilidad y tiene ilusión y salud para poder reaparecer, quizás, antes de lo que pensábamos todos", expresó.

"Y Carvajal está también en ese proceso. Es un tío muy duro y está casi preparado, aunque le costará un 'poquito' más todavía por tiempo porque también fue más tarde su lesión. Pero está también preparado para incorporarse lo antes posible", agregó del lateral.

Finalmente, el de Haro opinó que "educando a la gente" es la única manera para evitar que haya pitos al himno en las finales de la Copa del Rey y no duda de que "siempre" se puede corregir. "No tenemos que bajar los brazos y tenemos que pelear por ese respeto", puntualizó.

"Aquí hablamos siempre de un marco de una diversidad, en la que tenemos que estar incluidos todos y solo dejar fuera a los violentos, a los xenófobos, a los que no aceptan las normas de convivencia de la mayoría. El resto tenemos que abrir a todos y hay que respetarnos y dentro de ese marco de respeto yo exijo respeto porque yo soy el primero que respeto y soy el primero que cumplo con esa obligación", sentenció el seleccionador.