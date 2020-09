De la Fuente: "Los jugadores nuevos nos van dar un salto de calidad importante"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, valoró "positivamente" el triunfo conseguido este jueves ante Macedonia del Norte (0-1), que acerca a España a la fase final del Europeo, y destacó el buen hacer de los nuevos jugadores que cree que van dar "un salto de calidad importante" en 'La Rojita'.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero nosotros salimos centrados en nuestro objetivo, que era la victoria. Y en ese sentido estamos muy satisfechos", analizó De la Fuente. "Hay cosas que mejorar pero también hay otras interesantes que podemos destacar", añadió.

En este sentido, el seleccionador nacional -que solo repitió a un jugador en relación al último partido- subrayó el hambre de los novatos. "Hay aportaciones interesantes de la gente nueva que nos van a dar un salto de calidad importante", apuntó.

Por su parte, el autor del único gol español, el madridista Hugo Duro, dijo que "pidió" lanzar el penalti a sus compañeros. "Estaba con confianza y me suele gustar tirarlos. Nadie me ha puesto pegas, lo he tirado y ha entrado", relató el ya exjugador del Getafe CF.