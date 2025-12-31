De la Fuente: "Miramos con mucha ilusión este 2026"

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha felicitado la entrada del nuevo año 2026, al que mira "con mucha ilusión" a la vez que con "trabajo, compromiso, atención y responsabilidad" que supone el reto de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, un torneo que les exigirá "lo mejor".

"Miramos con mucha ilusión este 2026. Prometemos trabajo y compromiso para llegar a ese Mundial que nos va a exigir lo mejor. Lo afrontamos con atención, responsabilidad y con el deseo de seguir creciendo como equipo y como familia", afirmó el seleccionador nacional en un vídeo de felicitación del nuevo año difundido por la RFEF.

De la Fuente quiso también agradecer a la afición por "el apoyo recibido durante 2025". "Ha sido un año lleno de esfuerzo y de alegría, en el que hemos vivido momentos que reflejan perfectamente el carácter de nuestra selección: humildad, unión y una fe inquebrantable en la familia que hemos formado todos juntos", agregó.

Por último, el riojano recordó los éxitos alcanzados por el combinado nacional en este 2025: recuperar el primer puesto de Ranking FIFA, el récord histórico de 31 partidos oficiales sin conocer la derrota y sellar "de una manera brillante" la clasificación para el próximo Mundial.