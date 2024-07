De la Fuente: "A estos niveles el factor campo no creo que influya demasiado"

24 June 2024, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: Spain coach Luis de la Fuente pictured prior to the start of the UEFA Euro 2024 group B soccer match between Albania and Spain at Duesseldorf Arena. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa

24 June 2024, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: Spain coach Luis de la Fuente pictured prior to the start of the UEFA Euro 2024 group B soccer match between Albania and Spain at Duesseldorf Arena. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha opinado que "a estos niveles realmente el factor campo no creo que influya demasiado", en referencia a jugar los cuartos de final de la Eurocopa ante el combinado de Alemania, duelo previsto para este viernes (18.00 horas) en el MHP Arena Stuttgart.

"A estos niveles realmente el factor campo no creo que influya demasiado, tenemos jugadores de grandísima experiencia que no se van a intimidar porque se encuentren en un ambiente más o menos hostil. Va a ser un ambiente de fútbol normal, del que estamos acostumbrados a vivir", comentó De la Fuente en una rueda de prensa.

"Esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no, a veces esa presión va en contra del equipo que juega de local porque tiene mucha exigencia y, si la cosa no empieza bien, el público les puede apretar. En cualquier caso, nosotros vamos a jugar el partido como lo estamos haciendo hasta ahora: con alegría, con confianza, con la seguridad en que tenemos mucho fútbol y mucho potencial y que la selección que tenemos enfrente también es otra de otra grandísima selección, con un nivel igual que el nuestro. Veremos mañana quién es el que se impone y quién aprovecha mejor esos detalles para que no le pasen a nadie ni penalicen esas circunstancias", auguró el entrenador de la 'Roja'.

Además, elogió a 'Die Mannschaft'. "Sé el potencial que tenemos y conocemos el potencial del rival. Y yo creo que tanto uno como otro, dentro de ese respeto que nos tenemos, jugaremos un partido de igual de igual. Casi es una final de un Campeonato de Europa. Pero vamos, a nivel futbolístico está la cosa bastante equilibrada", añadió.

Luego destacó de los germanos su "arranque muy poderoso". "Vamos a intentar contrarrestar esos inicios actuando y activándonos de la misma manera. Queremos desde el primer momento llevar la iniciativa y vamos a salir también con todo desde el primer momento. Creo que es la mejor manera de responder ante un ataque de un rival, defenderlos con un ataque mejor y eso es lo que tratamos de plantear", admitió.

Así, indicó que el conjunto alemán "tiene unas características futbolísticas y una idea muy parecida" a las suyas. "Vamos a intentar imponernos, aunque al final en este tipo de encuentros también somos conscientes de que el que menos errores cometa tiene más posibilidades de sacarlos adelante", aseveró De la Fuente ante los periodistas.

"Ensayamos todo. No solo este partido, tenemos costumbre de trabajar durante toda la semana todo lo que podemos, ya sean penaltis, sean faltas, córneres, etc. Es una parte más del juego, trabajamos con total naturalidad y no pensando en nada, simplemente creo que es una responsabilidad que hay que tener controlados el mayor número de aspectos, y uno de ellos también pasa por los típicos penaltis", dijo.

Salieron a la palestra los nombres de los jóvenes Florian Wirtz, Jamal Musiala, Nico Williams y Lamine Yamal. "Somos ambas selecciones mucho más que estos jugadores, reconociendo que para mí son quizás cuatro de los futbolistas de más talento que hay en Europa, pero que dependen total y absolutamente también del acompañamiento", advirtió.

"Tenemos otros jugadores también de nivel mundial importantísimos. Luego nosotros queremos ser fuertes en el equipo, lógicamente las individualidades tendrán que determinar situaciones especiales o situaciones que se den puntuales, que son las que marcan esa diferencia; pero creo que, si seguimos con la idea de seguir trabajando en grupo y desarrollar el concepto colectivo, somos mucho mejores, mucho más fuertes y estas individualidades destacan mucho más", agregó.

"La fortaleza de un equipo radica en pensar que tienes que hacer bien lo tuyo. Nosotros pensamos en hacer bien nuestro trabajo, en hacerlo bien. No podemos pensar en que Alemania vaya a fallar. Intentamos minimizar y combatir las fortalezas del rival. En mi visión tiene mucha similitud a nuestras ideas características de desarrollo del fútbol", comparó a la 'Roja' con 'Die Mannschaft'.

"Lo más importante es ser como es uno, nosotros somos siempre así. No porque llegue la víspera de un encuentro tan importante como este cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra actuación diaria ni nuestra forma de ver la vida. Yo creo que eso es algo que nos da también más seguridad. Somos siempre así, actuamos de esa manera y no es porque tengamos ni más ni menos responsabilidad que el rival, exactamente igual", señaló sobre el día previo al duelo.

"Quizás también el carácter español nos invita a ver la vida de otra manera y otras circunstancias en estas situaciones. Pero vamos, estamos muy responsabilizados, muy concentrados, no quepa duda. Y mañana vamos a pelear con toda la profesionalidad y toda la contundencia que se necesitan en este tipo de encuentros", apostilló el técnico riojano.

También tuvo alabanzas para Toni Kroos. "Es un superclase, es un futbolista de un nivel, buf... Yo digo que a estos hombres no les dejan el fútbol nunca, ellos dejan el fútbol cuando ellos quieren. De hecho, parece ser que lo quiere dejar ya, incomprensiblemente porque es un grandísimo futbolista", insistió sobre el inminente exmadridista.

"Ha aportado todo el talento, el control del fútbol, su calidad y seguramente el carisma que tiene dentro del vestuario. Y eso, cuando te sientes acompañado por alguien tan importante y con tanta seguridad como la que él transmite, pues te contagia. Yo creo que le ha venido muy bien a Alemania e insisto, es una pena que haya pensado dejar el fútbol. Como aficionado, me encantaría seguir viéndole jugar", valoró.

"Hay muchísima igualdad y quiero poner en contexto la situación de mañana, es un partido que es una final y creo que está muy equilibrado. Alemania es un gran equipo, una gran selección que destaca porque tiene un conjunto muy sólido, muy equilibrado, pero tiene también individualidades en Musiala, Florian Wirtz, que a mi me parece uno de los mayores talentos europeos, o Toni Kroos, que lo conocéis igual que yo. Entonces es un rival... pues eso, de final de Campeonato de Europa o del Mundo, grandísimo rival", repitió el seleccionador de España.

No obstante, recordó que en estos cuartos de final "hay otras selecciones también muy potentes". "A medida que se van pasando eliminatorias, evidentemente van quedando los mejores. Aquí no es nada gratis, aquí el que pase va a pasar porque es un gran equipo y se lo habrá merecido seguramente. Aunque el fútbol a veces esos dos merecimientos los podríamos discutir, seguro que el que pase será porque se lo ha ganado", avisó al respecto de este duelo en Stuttgart.

"Nos vemos fuertes y con potencial para pelear por todo. Eso fue a lo que venimos aquí, a pelear por todo, a crecer, a seguir mejorando, pero a pelear por todo y mañana estamos ilusionadísimos con este partido en el que sabemos que puede pasar también de todo, pero tenemos muchísima ilusión por llegar lejos con este equipo", recalcó.

Volviendo a Kroos, De la Fuente bromeó con el método para pararlo. "Habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si eso aceptará la UEFA", respondió. "Sabemos cómo se las gasta, sabemos que esas estadísticas se ajustan a una realidad, puede ser, pero las estadísticas pueden decir que tienes un 100% de pases y le has dado un pase a cuatro metros al compañero que no te produce ningún beneficio", matizó el seleccionador.

"No es el caso de Kroos, que tiene pases de todo tipo. Pero intentaremos, cuando un jugador tiene esa facilidad, que no tenga posibilidad de recibir fácil el balón y de limitarle esas opciones de pase. Estar muy cerca, dar ayudas", concluyó De la Fuente.