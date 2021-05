De la Fuente: "Nos va a venir bien haber ganado de esta forma"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, ha asegurado que el equipo ha mostrado "madurez y sensación de seguridad" en la victoria en la prórroga ante Croacia (2-1) en cuartos de final del Europeo de Hungría y Eslovenia, y ha afirmado que vencer "de esta forma" les va a "venir bien" para lo que resta de torneo, ya que les dará "muchísima fuerza" y les va a "unir más".

"Estar en la fase final y en cuartos era un éxito, y estar en semifinales es fantástico y un exitazo. Hemos tenido fases de muy buen juego, hemos tenido ocasiones y hemos sufrido mucho. Es normal que haya tanta tensión y parece más épico por vencer en la prórroga. Creo que hasta nos va a venir bien haber ganado de esta forma; hay que ver cómo estaba el vestuario ahora... Esto nos va a dar muchísima fuerza y nos va a unir más de lo que ya estábamos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, considera que van a "salir fortalecidos", y más después de una dura semana con el positivo de Jon Moncayola. "Hemos vivido una semana durísima, no os podéis hacer idea, de una tensión tremenda, con cuatro PCRs en cinco día, con mucha incertidumbre, estrés, separados... Solo llevamos dos días juntos. El equipo ha demostrado una unión, una solidaridad y una implicación... Esto me hace sentirme muy orgulloso. Estamos convencidos de que este equipo tiene un gran futuro y un gran presente", manifestó. "Las circunstancias hacían más difícil afrontar este partido, pero hemos estado sobresalientes. Hemos dado una muy buena imagen", añadió.

Todo ello tras un partido en el que un penalti de Hugo Guillamón en el minuto 91 permitió empatar al combinado balcánico. "Cuando se produce esa circunstancia en un partido que teníamos totalmente controlado, desplegando además fases de muy buen juego, es muy duro, y más en ese minuto. El equipo ha demostrado una madurez y una sensación de seguridad que ha dejado ver que el partido lo teníamos que ganar. A pesar de la tensión, estábamos convencidos de que el partido se iba a poner de cara para nosotros. Estoy orgullosísimo de este grupo", indicó.

"La situación del penalti es evitable, pero no en el penalti, sino en la génesis de la jugada. Son situaciones que se dan; el cansancio, no querer conceder ocasiones al rival... Vamos a aprender. Cuando se presente esta situación otro día, la resolveremos de otra manera", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico riojano desveló qué les dijo antes de empezar la prórroga. "Les he dicho que siguieran convencidos de lo que estábamos haciendo. El primer tiempo de la prórroga ha sido muy bueno y creo que hemos hecho méritos para haber sentenciado el partido. Quería recuperar a Yeremi, que lo ha pasado después de esa ocasión fallada de gol, no pasa nada. Les he dicho 'este hombe va a solucionar el partido', y al final ha sido Javi el que ha querido echarle una mano. Hemos tratado de reforzar todo lo bueno que estábamos haciendo, porque había gasolina", afirmó.

Sobre el bigoleador Javi Puado, explicó que "ha hecho un partidazo, ha solucionado el partido y se ha echado el equipo a la espalda". "Ha interpretado muy bien lo que necesitábamos de él. Destacaría a todo el equipo porque ha ayudado a Javi a destacar. Es un lujazo contar con este tipo de futbolistas", expresó.

Por último, De la Fuente destacó también el trabajo del jugador de la Real Sociedad Martín Zubimendi. "Martín es un chico extraordinario, un futbolista fantástico y muy maduro, con un talento descomunal. Este año ha sido muy importante para él en su club, ha jugado muchísimo, y se ha reconocido su valía. Este Europeo es el lustre para sus carreras, para que la gente se fije en que hay muy buenos jugadores en España que necesitan oportunidades. Tiene presente y futuro", finalizó.