De la Fuente: "Tenemos en muchas posiciones a los mejores jugadores del mundo"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, comentó este jueves, tras la victoria de España ante Bulgaria en Sofia (0-3), que la selección tiene "en muchas posiciones" a los "mejores jugadores del mundo" y que estos son "insaciables deportivamente", y quieren ser "mejores cada día".

"Tenemos en muchas posiciones los mejores jugadores del mundo. Muchos futbolistas pueden ocupar diferentes demarcaciones y eso nos hace estar muy satisfechos, muy contentos. Lo más importante es ver la relación de futbolistas que tenemos y los que se están incorporando, jóvenes que tienen también muchas ganas de seguir triunfando y de hacer camino en esta selección", afirmó el seleccionador español en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Bulgaria (0-3).

De la Fuente señaló que pese a ello, el equipo tiene que "mejorar mucho". "Somos muy exigentes. Lo he repetido en más ocasiones. Nuestros jugadores son insaciables deportivamente, y quieren ser mejores cada día", agregó.

Sobre el partido, el técnico de Haro explicó que cuando te marchas al descanso con un resultado tan favorable (0-3) el "nivel competitivo" del rival se suele "contagiar". "Hemos hecho un muy buen primer tiempo, el equipo ha estado metido desde el primer momento, con mucha intensidad, con muy buenas combinaciones, con llegadas y ocasiones. En el segundo, nos ha faltado finura, frescura e intensidad. Pero son situaciones que se dan normalmente a estas alturas de temporada", añadió.

De la Fuente confesó que el segundo tiempo fue "emotivo" por las reapariciones de Rodrigo y Carvajal, así como el debut de Jesús Rodríguez. "Con los cambios queríamos reactivar un poquito el partido, que veíamos que se estaba parando. Aun así, lo más importante ha sido el debut y las reapariciones. El domingo seguro que va a ser otro tipo de encuentro", dijo.

Sobre la cantidad de talento ofensivo del equipo, el seleccionador expresó que tienen "grandísimos jugadores" de "diferentes características" para ocupar la posición de delantero centro. "Tenemos para jugar de diferentes maneras. Tenemos garantizado esa posición. Son jugadores muy versátiles", enumeró.

"Un equipo se construye en base a todas las demarcaciones. A tener un equilibrio en todas ellas. Tenemos jugadores muy brillantes y también incorporaciones de segunda línea, tanto por la zona central como de las bandas. Cucurella hoy ha hecho un partido fantástico. Tenemos muchos recursos futbolísticos en todas las demarcaciones. Y eso nos da tranquilidad y un orgullo del fútbol español", aseguró Luis de la Fuente.

Por último, sobre el partido del próximo domingo ante Turquía, el técnico riojano apuntó que intenta "equilibrar" los esfuerzos de sus jugadores en la medida que puede. "El próximo domingo sacaremos el mejor equipo que creemos para poder competir contra Turquía, pero la salud siempre prima por encima de cualquier otra consideración.