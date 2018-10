Fútbol.- Aguirre: "Este año mi equipo tiene algo, ganas de ganar"

Actualizado 25/11/2007 23:00:18 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Javier Aguirre, manifestó su satisfacción por la victoria, 'in extremis', de su equipo que "este año tiene algo, ganas de ganar" en un partido que "se puso muy oscuro" pero en el que "sonrió la fortuna" para que los rojiblancos acabaran llevándose un triunfo ante el Valladolid (4-3), con el que "la gente ha salido contenta".

"Los dos equipos intentamos jugar y hacer goles. Creo que la afición salió contenta. Jugamos un partido loco. Este año mi equipo tiene algo, tiene ganas de ganar. Mientras sumemos todo es positivo", señaló el entrenador mexicano.

Aguirre admitió que el partido se complicó ante el empuje del Valladolid y la posterior expulsión de Valera. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ante tantas circunstancias adversas se nos puso un panorama muy oscuro. Teníamos que echar un par de narices y lo hicimos. Nos sonrió la fortuna y también hay que decirlo; en unos partidos te toca y en otros no", admitió el 'vasco'.

También reconoció que el partido había sido "un partido loco" con demasiados goles, algo que le viene pasando al Atlético pero a lo que el mexicano quiso restar importancia. "No es normal marcar y recibir tantos goles, pero lo importante es que sigamos sumando y no nos alejemos de los primeros puestos", afirmó un Aguirre, que explicó que "el equipo se hizo con talante ofensivo", razón por la que "juega hacia delante" y por la que no le gusta "hacer cambios defensivos".

Después de que el Valladolid pasara a dominar el partido, Aguirre decidió ir a por el partido y pidió a los suyos que se fueran al ataque. "Debemos salir con ganas, no podemos renunciar a nada, y eso tanto los jugadores como la gente lo agradece; por eso hicimos esos cambios", señaló, lamentando que Valera "fuera expulsado".

Por último, explicó la decisión de colocar a Raúl García como central, algo a lo que no estaba acostumbrado. "No es un defensa y nunca le había colocado ahí, pero no podíamos hacer otra cosa", dijo añadiendo que el ex de Osasuna "es un jugador con cualidades para hacerlo bien", finalizó.