El fútbol español se une en apoyo a afectados por los incendios: "El fútbol no puede ser ajeno a la desgracia"

Los presidentes de Cultural y Deportiva Leonesa, Ponferradina, Zamora y Ourense , el jefe de gabinete de presidencia de LaLiga, Víctor Martín, y con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, junto a Vicente del Bosque en Las Rozas. - RFEF

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF disputarán el 24 de septiembre un partido el estadio Reino de León con el objetivo de recaudar fondos solidarios para los afectados por los incendios de este verano en Castilla y León y Galicia, así como para rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de estos, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF fue el escenario de la presentación oficial de este evento solidario, a la que han asistido los presidentes de los clubes participantes, así como el jefe de gabinete de presidencia de LaLiga, Víctor Martín, y con el presidente de la federación, Rafael Louzán, como anfitrión.

Además, representando al fútbol de las federaciones territoriales han asistido al encuentro el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto; y el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, así como el seleccionador nacional campeón del Mundo con España en 2010 Vicente del Bosque.

Durante el evento, Louzán defendió que ahora "todos" deben "estar ahí" con los afectados. "No puedo más que felicitar a los clubes que han tenido la iniciativa. Las zonas afectadas tendrán nuestro apoyo. Debemos cuidar nuestro patrimonio y nuestra vida, nuestra tierra, zonas maravillosas que ahora el fuego ha arrasado. Todo lo que podamos hacer es bienvenido", aseguró.

"El fútbol no puede ser ajeno a la desgracia. Pondremos nuestro granito de arena desde el agradecimiento a todas las personas que han trabajado para extinguir los incendios. El fútbol tiene en su corazón a la España rural, así lo demostramos cuando fuimos a presentar el calendario de competiciones del fútbol español en San Juan de la Nava", recordó.

Por su parte, Víctor Martín, en representación de LaLiga, expresó que "el fútbol está al lado de la sociedad cuando se producen tragedias como la última dana, o la erupción del volcán en La Palma, o ahora, con los incendios". "El fútbol profesional está a disposición de las personas y de las zonas afectadas. La fuerza de fútbol se hace real con la unión de todos los actores", dijo.

"Hay que bajar a la tierra que con tanto dolor se ha quemado. Desde LaLiga hemos querido poner encima de la mesa distintas acciones para animar y concienciar, de la mano de los clubes. LaLiga está agradecida por la llamada de los clubes a colaborar con esta iniciativa. El potente altavoz del fútbol está con la sociedad española", agregó.

El partido benéfico en el que participarán los cuatro clubes, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF, se jugará en el estadio Reino de León el día 24 de septiembre a las 20.00 horas, bajo el lema 'El fútbol, por nuestra tierra'. Se jugarán dos partidos de 45 minutos, con dos equipos en cada uno.

La entrada será gratuita, y será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio, bien adquiriendo la entrada por internet (https://cydleonesa.com/) o el mismo día del partido en taquillas.